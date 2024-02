Este el video en el que Harold Echeverry desmiente golpiza en la cárcel de Cómbita

Desde la cárcel de máxima seguridad El Barne, ubicada en Cómbita, Boyacá, Harold Andrei Echeverry Orozco desmintió los rumores que indicaban que habría recibido una golpiza por parte de otro reclusos. El feminicida de Michelle Dayana, condenado a 47 años de prisión, aclaró su estado de salud en un video.



"No he sido lesionado o golpeado en mi integridad física", dijo Echeverry Orozco desde uno de los patios del centro carcelario. Añadió que no ha recibido malos tratos de los guardianes del Inpec.

Harold Echeverry, desmintió cualquier tipo de golpiza por parte de otros reclusos en la cárcel de Combita. La noticia falsa dio la vuelta por todos Colombia y en todos los medios de comunicación. 😬 pic.twitter.com/wF7ltwvbXW — Entérate Cali - Noticias Cali (@EnterateCali) February 7, 2024

Jorge Eliecer Cortés, defensor del Pueblo regional en Boyacá, le había dicho a W Radio, que el hombre en cuestión fue "gravemente golpeado y esto le generó unas lesiones importantes que lo han tenido en una observación permanente".



“Tenemos información general proveniente del centro de reclusión, donde nos informan que este interno en un momento estuvo custodiado en un patio especial y una vez dejó de estar en ese sitio pasó a un patio donde están reclusos por delitos de paramilitarismo, allá como en una revancha o como en un reproche social por la calidad del delito fue gravemente golpeado”, agregó Cortés.

Cabe recordar que un juez de la República condenó a 47 años de cárcel a Harold Echeverry por los delitos de feminicidio agravado y hurto calificado y agravado.

El 7 de diciembre de 2023 este hombre, que prestaba servicio de vigilante de un taller automotriz en el barrio San Judas de Cali, forzó a la menor de 15 años a entrar al establecimiento y fue allí donde la asesinó.



Al siguiente día emprendió fuga en una moto marca Discover de la empresa del taller y fue capturado el 11 de diciembre en Villavicencio, Meta.

