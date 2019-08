'Han hecho intentos de sacar Fuerza Aérea de Cali para construir allí'

El debate por las construcciones cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez y las alturas de edificaciones en Cali sigue candente.



Mientras la Alcaldía, la Gobernación del Valle, la Cámara de Comercio de Cali y la Cámara de la Construcción del Valle del Cauca (Camacol) informan que hay preocupación por proyectos de urbanización, incluyendo 'Ciudad Paraíso', que está en todo el centro de la capital vallecaucana (la Base está ubicada entre el centro y el nororiente de la ciudad), el director de la Escuela Militar de Aviación (Emavi), general Alfonso Lozano, dijo que hay desinformación al respecto y que habrían "intereses particulares" por encima de "casi 8 millones de personas", a quienes , según el oficial, la Base protege en Valle, Cauca y Nariño contra los grupos organizados armados.

El general Lozano salió al paso a señalamientos y rechazó un video elaborado por el municipio sobre el cual considera que no es cierta la imagen que allí se muestra de que "el crecimiento del 62 por ciento de Cali está limitado por el nuevo tipo de operación reclamado por la base aérea Marco Fidel Suárez".

No obstante, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señalaron que no están en contra de la Base y piden concertaciones.



Además, esta semana, los congresistas vallecaucanos Jorge Eliécer Tamayo y Roy Barreras, en la reunión del Bloque Parlamentario del 12 de agosto para analizar el tema, señalaron que la Base Aérea no puede estar en el corazón de la ciudad por seguridad y condiciones humanitarias. Coincidieron en sostener que se afectaría el desarrollo de Cali. Según el congresista Barreras, el derecho internacional humanitario impide que haya establecimientos militares en el corazón de la ciudad en medio de los civiles. Para el senador vallecaucano, este espacio se puede desarrollar como un pulmón verde y propuso su traslado, “aprovechemos y pidamos al presidente Duque que es el comandante de las Fuerzas Militares y pida su traslado, recordando su compromiso con la paz”, puntualizó Barreras.

El senador Alexánder López manifestó que urge una solución a todo este debate y que Cali debe ser lo más importante.



“He vivido toda la vida en Cali y siempre he visto la Escuela Militar de Aviación como una entidad fabulosa para la ciudad. Es un patrimonio para Cali”, dijo Armitage.



El mandatario considera: "No puedo admitir que la escuela se convierta en una limitación para la ciudad. Cali necesita densificarse de manera impresionante, lo vengo diciendo desde el primer día que llegué a la Alcaldía. No podemos seguir mandando a la gente más pobre a la periferia. Cali necesita que la gente se tenga que mover menos y eso lo lograremos básicamente con la densificación de la ciudad”.



Sin embargo, el director de la Escuela Militar de Aviación manifestó que se muestra sorprendido por todo lo que se ha generado y aseguró que siente que habría presiones en el tema que podrían estar apuntando, de nuevo, a pensar en un traslado de la Base Aérea, situación que rechaza de manera enfática..



El general Lozano fue categórico al afirmarle a EL TIEMPO que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, está al tanto de la polémica y que mantiene su respaldo a la Base. De hecho, el alto oficial recordó que el Ministerio de Defensa también fue parte de la acción popular instaurada en contra del municipio y que el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali falló el 11 de marzo de este 2019, a favor de la Base Aérea en cuanto a construcciones, sobre todo, cerca de la instalación de aviación para solicitar un concepto técnico por parte de toda persona que decida levantar una edificación.



El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali concedió la medida cautelar, como la suspensión provisional de las licencias de construcción otorgadas mediante resoluciones del 30 de agosto del 2017 y 9 de mayo del 2018, las cuales, fueron expedidas por la Curaduría Número. 2.



Tampoco se podrán hacer construcciones que hayan sido otorgadas para levantar más de 12 pisos sobre el área de influencia del aeródromo de la Base Aérea, "la cual se encuentra comprendida en un radio de acción de 4.000 metros o cuatro kilómetros a partir de cualquier límite de la pista y que no cuenten con el concepto técnico de evaluación de osbtáculos para las construcciones en las inmediaciones de aeródromos y helipuertos de la Fuerza Pública".



Según Camacol Valle, existe una zona de densificación en el entorno o alrededores de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, donde se proyectaban 12.000 unidades de vivienda. Además, Cali tiene un déficit de vivienda, pues la ciudad se expandió y ha alcanzado los municipios vecinos, como Jamundí, Yumbo y Candelaria. Es así que las urbanizaciones de los últimos años están ubicadas en inmediaciones a esta área metropolitana. De acuerdo con la Alcaldía, el déficit de vivienda en Cali era del 3,4 por ciento hasta octubre del año pasado.



El general Lozano añadió que el interés que la Fuerza Aérea percibe es de lograr que la Base se vaya para aprovechar el gigantesco terreno donde hoy opera. El oficial dijo que no se puede confundir el hecho de que aunque la Escuela Militar de Aviación separó sus funciones de las operaciones aéreas y militares en 2013, con el Comando Aéreo de Combate No. 7, estas mismas se venían ejerciendo desde que la Base fue creada en 1933, para enfrentar situaciones bélicas como la guerra entre Colombia y Perú. Este conflicto binacional ocurrió entre 1932 y 1933.



Sin embargo, la Empresa Municipal de Renovación Urbana (Emru) ha venido informando que habría una restricción en construcción que podría afectar al 62 por ciento del suelo urbano de Cali, comprendido entre Sameco, la autopista Simón Bolívar con 39, pasando por el estadio Pascual Guerrero, la terminal Paso del Comercio, El Peñón, San Antonio, Bellavista y el río Cauca.



La Emru ha estado al frente de sacar adelante el proyecto de renovación urbana 'Ciudad Paraíso' que contempla levantar vivienda digna en el barrio San Pascual, uno de los tres del centro que en cuatro últimas alcaldía de Cali ha sido una de las apuestas para la construcción y el desarrollo de la ciudad, y así cambiarle la cara a estos sectores, sobre todo, El Calvario, donde la Policía ha desmantelado expendios de droga en los últimos años. A su vez, 'Ciudad Paraíso' incluye la construcción de la estación central del Masivo Integrado de Occidente (MIO) y un gran centro comercial, además de la 'Ciudadela de la justicia' con el búnquer de la Fiscalía.



Entre tanto, los veedores ciudadanos Luz Betty de Borrero y Pablo Borrero se pronunciaron sobre esta polémica: "El Alcalde y la Gobernadora con la Cámara de Comercio y Camacol, vienen presionando indebida e ilegalmente a través de los medios de Comunicación al Tribunal Contencioso Administrativo para que revoque la medida de suspensión provisional de construcción en alturas alrededor de la Base Aérea, con el argumento falaz de que dicha institución se opone al desarrollo urbanístico de la ciudad, el cual se debe someter a la ley y protocolos internacionales en materia de seguridad aérea".



El general Lozano respondió a EL TIEMPO a estos señalamientos.

La Base Aérea lleva 33 años en esta zona entre el centro y el nororiente de Cali. Foto: Santiago Saldarriaga Quintero. EL TIEMPO

¿La Base Aérea cuándo adquirió este terreno donde hoy opera?

Esto viene desde 1933.

¿Qué área total ocupa la Base Aérea?

Alrededor de 164 hectáreas. (Lo que equivaldría al tamaño de 164 campos de fútbol).

¿A quién o a quiénes le compraron ?

Ustedes pueden ver en el certificado tradición y libertad cómo está especificado eso. Parte de los terreno los cedió el municipio, parte que compraba la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle) cuando era un fondo rotatorio, parte después fue expropiado también en su momento por la Nación a unos hacendados.

¿Por qué la Base Aérea se construyó en este sitio?

Es un lugar estratégico. Desde 1993, la Base Aérea Marco Fidel Suárez está ubicada en el suroccidente colombiano. Cumple dos misiones específicas y estratégicas desde ese momento, 1933. La primera misión estratégica es proteger los más altos intereses del Estado colombiano.

¿Cuáles son?

Le hablo de soberanía, independencia, el orden constitucional y la integridad territorial, proteger la paz y la tranquilidad del bienestar de los ciudadanos dentro del territorio. Esa es la primera misión.

¿Cómo está conformada la Base Aérea?

Esas dos misiones estaban en cabeza del director de la Escuela Militar de Aviación. Para fortalecer las competencias de nuestra gente, esta es una universidad de educacion superior. Tenemos unos programas académicos con registros calificados y con acreditación y del Consejo Nacional de Acreditación. Entonces, el director de la escuela estaba acá con este tema como rector y pensando en las operaciones de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Tenía dos misiones totalmente estratégicas. Ante estas dos misiones,. esto ameritaba coger una de esas dos. Se dijo: ‘Nombremos a un comandante adicional pleno’.

Entonces, surge el Comando de Combate No. 7.

Se separa el cargo del director de la Escuela Militar de Aviación y se crea el Comando de Combate No. 7.

Eso fue en 2013...

En el 2013, pero no significa que empezaron a desarrollarse operaciones militares. Eso no refleja la realidad. Estamos acá desde 1933. Esa misión fundamental que se hace en la Base Aérea desde 1933 es complementada con otra gran misión estratégica y es la de formar integralmente a los futuros líderes del poder aeroespacial de Colombia, entendiendo que de aquí salen los pilotos militares y de otras especialidades a todas las bases aéreas que están en Colombia. Son los pilotos que protegen esa soberanía y la independencia, salvarguardan eso. Tenemos esas dos grandes misiones: velar por los intereses de la seguridad nacional. Es un tema de seguridad y de formar a los líderes poder aeroespacial colombiano.

Algunas de las operaciones militares y aéreas...

Usted se debe acordar en esta década de los ataques guerrilleros en Cauca, Corinto, o Samaniego, en Nariño. El Pacífico. ¿De dónde cree que salían los aviones? De aquí, de la Base Aérea Marco Fidel Suárez. Yo fui piloto del avión fantasma muchos años. Operé desde aquí y me tocaba salir a las 10 de la noche para irnos, por ejemplo, al Cauca a proteger poblaciones que estaban siendo atacadas por las Farc en su momento y devolvernos a las 2 de la mañana, y salir inmediatamente a proteger el suroccidente contra grupos armados organizados y contra el narcotráfico. Cuando atacan una población de aquí salen las aeronaves militares.

¿Entonces, ustedes vienen operando militarmente no desde 2013, sino desde 1933?

Desde 1993 no ha cambiado ninguna de las dos misiones, bajo ninguna circunstancia. Es una desinformación totalmente alejada de la realidad nacional.

Usted habla de la seguridad nacional. ¿Cuál es el radio de acción de la Base Aérea?

La Base Aérea es un activo estratégico que cuida la seguridad y salvaguarda a casi 8 millones de habitantes de 148 municipios desde el aire. Usted se debe acordar del terremoto de Popayán (1983), los bloqueos en la vía Panamericana, pero no solo el de este año. Llevamos ayuda humanitaria, alimentos para abastecer a las ciudades. Los incendios forestales también. Desde acá salen los helicópteros bambi a hacer la extinción. ¿Se acuerda de los buzos que se perdieron en Malpelo? (Mayo de 2018). Nosotros fuimos con aviones y apoyamos a la Armada para que los rescataran. Además de operaciones en cercanía de Jamundí. También, desde acá operan las aeronaves de la Fuerza Pública.

¿De la Policía?

El halcón (helicóptero) que protege y salvaguarda. También estuvimos en el rescate y búsqueda del avión del American Airlines en 1995 y apoyando los Juegos Panamericanos de Cali, en 1971. Entonces no es cierto que las operaciones empezaron en 2013 al desagregar el Comando de Combate No. 7. La Base estaba por fuera de la ciudad y la base, como es cualquier base aérea del mundo, es un polo de desarrollo. Las bases y los aeropuertos trabajan armónicos con la ciudad y esta base lo hace desde 1933.

Toda esta polémica se ha formado en cuanto a las alturas de las construcciones cerca de la Base y hay un artículo en el POT que ustedes como Fuerza Aérea lo cuestionan.

En el Plan de Ordenamiento Territorial, en su artículo 347, no dieron observancia a la normatividad que viene del siglo pasado como es la normatividad que aplica aquí en Colombia como en cualquier lugar del mundo. Hicieron realmente un adefesio. No obedece a ninguna norma técnica internacional (artículo 347). Quienes son los responsables y competentes para estructurar el POT no observaron esa normatividad. En este momento están transcribiendo arbitrariamente esos errores técnicos y esas omisiones a la Fuerza Aérea Colombiana.

En este momento están transcribiendo arbitrariamente esos errores técnicos y esas omisiones a la Fuerza Aérea Colombiana FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál es esa normatividad y por qué ustedes dicen que en el POT de Cali estas normas no se cumplen?

Nosotros queremos que se cumpla la norma. Nosotros hemos venido trabajando como Fuerza Aárea durante toda nuestra historia con autoridades guberamentales muniples y del país. Esta normatividad viene desde el siglo pasado. El convenio de Chicago desde 1944 estableció y reguló lo que era la aviación internacional en todo el mundo y Colombia es dignataria desde 1947 de ese convenio. En 1951, la Aerocivil estableció unas normas sobre cómo debían ser los aeródromos. En 1971, el Código de Comercio, en sus artículos 1823 y 24, dice cómo deben ser las superficies de despeje que deben existir en las inmediaciones de un aeropuerto y las operaciones militares.

¿Por qué se habla de pedir un permiso o concepto a la Base para construir?

Se debe pedir un concepto técnico a la Fuerza Aérea. A través del decreto 2397 de 2010 se hace designación de la Fuerza Aérea como autoridad aeronáutica de aviación de Estado.

¿Ese concepto es un permiso?

No estoy hablando de permisos ni licencias de construcción porque no es nuestra competencia ni nuestra responsabilidad.Es un concepto técnico. No le estoy hablando de 2013 ni estoy hablando de hace ocho meses cuando empezó el problema.

Estas son las construcciones que desataron toda la polémica. Los vuelos salen en dirección hacia ese lado. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

¿Cuál fue ese problema?

Cuándo apareció un edificio que sobrepasó los limites. No pidieron el estudio técnico porque no lo solicitaron. Es un proyecto para hacer 14 pisos.

¿Cuándo empezó esta construcción?

El año pasado.

¿Qué hizo la Fuerza Aérea?

Se acudió a Planeación (de Cali), se acudió a todo el mundo, a todas las autoridades competentes, a las curadurías.

¿Cuál fue la respuesta?

Que estaban amparados en el POT.

¿Esa fue la respuesta en Planeación?

Por supuesto. Como está ese artículo 347 del POT que no obedece a ninguna norma. Entonces, Ministerio de Defensa Nacional y Fuerza Aérea interpusieron una acción popular para salvaguardar los interese colectivos de casi 8 millones de habitantes. Esto es seguridad nacional. Eso fue a final del año pasado y comienzos de este año. Así que en la acción popular se solicitaron medidas cautelares y dicen que no se podrán expedir licencias ni permisos de construcción hasta tanto no se haga el estudio técnico que determine hasta qué altura se puede construir para no afectar las operaciones aéreas ni la seguridad de quienes habitarán esas construcciones.

¿Según la Base Aérea, qué pasó con esa edificación?

Ese proyecto sobrepasó en 8,44 metros de altura máxima permitida a en en ese sitio, 8,44 metros de un edificio de 14 pisos, más o menos son tres pisos. Estaban construyendo otra torre, entonces les tocó parar.

¿Ustedes están obstruyendo el desarrollo de Cali?

Nosotros no estamos en contra del desarrollo. La Fuerza Aérea de Colombia es proclive al desarrollo de la ciudad, hemos trabajado de la mano siempre de las autoridades para el desarrollo. No es cierto que la ciudad se va a quedar enana por la Base Aérea. No es cierto.

¿Pero cuáles son esos topes de altura para construir cerca de la Base o en Cali?

La altura de construcciones que no representen riesgo. Depende de la ubicación y la distancia.

¿Cuánto?

Pues lo que determine ese estudio técnico y tampoco es cierto que los habitantes de Cali y los constructores tienen que ir a Bogotá a pedir permiso a la Fuerza Aérea para que permita construir para planificar la ciudad, primero nadie tiene que hacer eso porque entran a una página web que es pública y pedir un concepto técnico. Cuando comenzó esto, obviamente el Concejo no aprobó la Unidad de Planificación Urbana.

¿Se dice que FAC está trabajando un proyecto de zonificación por manzanas para toda Cali, a raíz de esta polémica?

Por iniciativa de la Fuerza Aérea aérea se ha dicho que en diciembre de este año se va entregar esa herramienta. Pero esperamos que sea a finales de este mes o a comienzos de septiembre. Es una herramienta que se le va entregar a Planeación y a las curadurías para que el ciudadano no tenga que entrar a esa página web y allá, en Planeación le digan georerefenciadamente aquí usted puede construir a tal altura sin afectar la seguridad aérea ni la de los habitantes y así expedir las licencias.

Pero al parecer esta propuesta estaría recibiendo críticas...

Sí y están criticando que la ciudad no se planifica manzana por manzana. Pero fue por iniciativa de la Fuerza aérea, y fue acordada y coordinada con Planeación municipal y en la cual existen mesas de trabajo que vienen laborando desde diciembre del año pasado. Ahora salen a criticar manzana por manzana, lo que estamos haciendo es ser específicos, darles las herramientas para que puedan hacer su trabajo, más fácil, más zonificadamente.

¿Si el POT fue aprobado en 2014, la Fuerza Aérea hizo recomendaciones o fue consultada en espacios de participación ciudadana antes de dicha aprobación en el Concejo?

Ellos dicen la Fuerza no participó. Pero lo que queremos es que se cumpla la normatividad. No estamos en contra de la Alcaldía ni del desarrollo. ¿Usted cree sinceramente que es una excusa para la inobservancia de normas?

No estamos en contra de la Alcaldía ni del desarrollo. ¿Usted cree sinceramente que es una excusa para la inobservancia de normas? FACEBOOK

TWITTER

¿La FAC le ha explicado esto al Alcalde, ahora a la Gobernadora, al presidente de la Cámara de Comercio sobre la normatividad internacional? Ellos han manifestado su preocupación.

Al Alcalde le hemos dicho en repetidas ocasiones que por favor nos permita explicarle y no nos ha permitido. Nosotros hemos explicado esto a todas las instancias. Nos hemos reunido en Planeación. Fuimos en febrero al Concejo, a la Asamblea del Valle le explicamos. Esteban Piedrahita (presidente de la Cámara de Comercio) estuvo acá y le explicamos. Esto es cíclico.

¿Por qué lo dice?

Se repite más o menos cada cuatro años. Empieza el ruido.

En el POT de Cali, aprobado por el Concejo en 2014, quedó consignado un parque metropolitano...

Se ha dicho que en caso de que se vaya la Base servirá de aeroparque y la Fuerza Aérea dijo: ‘No nos vamos a ir de acá. Acá tenemos un pulmón hermoso y lo hemos estado cuidando. Hay samanes, árboles que los cuidamos. El pulmón existe y lo cuidamos. Acá vienen niños, adultos y hasta adultos mayores a visitar la Base. Se ha llegado al punto de decir que la pista podría servir para el Salsódromo.

También se ha hablado de que la Torre de Cali (44 pisos) se construyó, y es uno de los emblemas de la ciudad por ser uno de los edificios más reconocidos y altos del país

La Torre de Cali viene desde el siglo pasado, pero sobrepasa los límites.

¿Entonces, por qué no hubo oposición en ese momento cuando la Torre de Cali se construyó?

La Fuerza Aérea es autoridad en este tema desde el 2010 y la Torre es del siglo pasado. Cuando la construyeron tocó modificar todo y es un obstáculo, pero ya está no hay nada que hacer. Es como los cerros. Pero eso no es fundamento para que en este momento se sigan generando obstáculos que van a causar riesgos para las operaciones aéreas y para las personas que vivan en las construcciones edificadas, sin tener en cuenta la normatividad internacional que está por encima de cualquier norma municipal.

¿Con todo esto, se va la Fuerza Aérea?

No se va a ir bajo ninguna circunstancia.

Dice que esto es cíclico o sea que antes han habido otras polémicas. ¿Han habido intentos por sacar a la Fuerza Aérea de este sitio?

Han hecho intentos de sacar la Fuerza Aérea para construir aquí en la Base. Los intereses de que quieren aquí con el discurso de darle vivienda digna a la gente, tomar posesión de estos terrenos y como eso no ha prosperado otra forma es bloquear las operaciones aéreas.

¿Por qué hablan de que habría restricción hasta para 'Ciudad Paraíso'? Este proyecto no está propiamente tan cerca de la Base, pues está más hacia el centro de Cali.

Sí está en el centro, pero tiene que cumplir unas normas. Lo que digo es que se modifiquen esos proyectos, algunos de los cuales no se les ha expedido licencias de construcción, que cumplan con la norma.

¿Se habla también de que deberían volar hacia un costado de la ciudad?

Nos han dicho que por qué no volamos hacia el oriente.. Pero yo pregunto, cuándo hay emergencias hacia Jamundí? Además, hay que tener en cuenta la dirección del viento. Los aviones despegan con mejores condiciones en contra del viento, de lo contrario, tendrían que tener más pista.

Esta es una de las imágenes de la Base Aérea cuando se instaló en esta zona de Cali, hace 86 años. Foto: Archivo particular

¿Qué se debe hacer?

Primero que en Cali se pueda modificar ese artículo 347 del POT y lo segundo es pedir a los constructores que modifiquen esos proyectos, que los adecúen al cumplimiemto de la normatividad y no mover una base aérea.

¿Cuánto costaría mover la Base Aérea?

Billones de pesos.

Usted ya afirmó que la Base no se va, pero en caso tal de que surgiera una posibilidad, ¿hay algún terreno a dónde marcharse?

No creo que ninguna ciudad no se sienta privilegiada de tener una Base Aérea.

¿Pero hay algún terreno para un traslado?

La Base no es solo la pista, es una infraestructura, comunicaciones, inteligencia. Si hasta para levantar una antena, no un edificio, sino una antena cerca del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón hay que pedir un concepto técnico. Pregunto, cuánto cuesta la seguridad de esos 148 municipios con casi 8 millones de habitantes. Eso es lo que hay preguntar. La Fuerza Aérea Colombiana tiene una misión constitucional. Si usted ve fotografías, la base estaba por fuera de la ciudad y la base como en cualquier base aérea del mundo es un polo de desarrollo. Las bases y los aeropuertos trabajan armónicos con la ciudad.



CALI