¿Hay drones de las disidencias de Farc sobrevolando Jamundí? esto dicen autoridades

La zona rural de Jamundí se ha convertido en una caldera por la presencia de los disidentes de las Farc del grupo armado 'Jaime Martínez'.

Sin embargo, de acuerdo con la Tercera Brigada del Ejército y la Policía Metropolitana informaron que se incrementaron acciones para brindar seguridad, sobre todo, en la parte alta de Jamundí.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, con jurisdicción en Jamundí, coronel Carlos Oviedo, dijo que la gobernadora del Valle (Dilian Francisca Toro), a la alcaldesa de este municipio (Paola Castillo) y del alcalde de Cali (Alejandro Eder) es una prioridad consolidar la seguridad en esta región.

Tanto en Jamundí como en las dos subestaciones de Policía de Potrerito y Robles, estamos haciendo un trabajo coordinado e integral para poder garantizar la seguridad. Nosotros hacemos un control

"Por eso se han hecho distintos consejos de seguridad, en los que han impartido unas instrucciones muy claras. Nuestro Ejército Nacional, a través de la Tercera Brigada, está subiendo a la parte rural de Jamundí, está consolidando el territorio, está haciendo presencia institucional y nosotros; en la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, tanto en Jamundí como en las dos subestaciones de Policía de Potrerito y Robles, estamos haciendo un trabajo coordinado e integral para poder garantizar la seguridad. Nosotros hacemos un control. La Fuerza Aérea también hace controles", dijo el coronel Oviedo.

Asimismo, dijo que no hay información sobre supuestos drones de los disidentes que sobrevolarían este territorio. "No tenemos ninguna información puntual ni denuncia ciudadana que den cuenta de presencia de drones en el municipio, reiterando que la Tercera Brigada en esta zona rural está con todas las capacidades de tener el control", anotó el coronel Oviedo.

Sobre imágenes de combates en esta zona entre los disidentes y la Fuerza Pública en redes sociales, dijo: "La Policía Nacional en el marco de la 'Operación Cauca' estaban realizando una operación en un sector rural, pero las personas reportan que no sufrieron afectación ni se presentó un hostigamiento. Al parecer hubo disparos". Señaló que las aeronaves de la Fuerza Pública no tuvieron impactos y no hubo heridos de la Policía.

Hasta el momento, las tropas se encuentran sin ninguna afectación. Las operaciones militares sobre el sector se mantienen, con el único propósito de garantizar la seguridad de esta importante región del sur del departamento del Valle del Cauca

Con respecto a los combates, el comandante de la Tercera Brigada, brigadier general Juan Rendón Pérez, dijo: "En las últimas horas, tropas del Batallón de Alta Montaña Número 3 de la Tercera Brigada del Ejército Nacional sostuvieron combates en zona rural del corregimiento de San Antonio, municipio de Jamundí, contra las disidencias de las Farc, específicamente, la estructura 'Jaime Martínez'". Dijo, además, que "hasta el momento, las tropas se encuentran sin ninguna afectación. Las operaciones militares sobre el sector se mantienen, con el único propósito de garantizar la seguridad de esta importante región del sur del departamento del Valle del Cauca".

El oficial también dijo que ninguno de los miembros de las tropas resultó herido en estos combates, reiterando que el Ejército mantiene presencia para garantizar la defensa del territorio nacional y la seguridad de los ciudadanos.

CALI