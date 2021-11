Cali: caravanas 'a la lata' y encierro con amenazas a funcionarios en rumba

Una serie de hechos confusos se presentaron el 31 de diciembre en un establecimiento al oeste de la ciudad que terminó con denuncias por amenazas y agresiones a funcionarios de la Alcaldía de Cali que adelantaban controles. Esta situación ya fue denunciada ante las autoridades competentes.



(Le puede interesar: Regresan las fotomultas y pondrán en servicio semáforos vandalizados)

A través de redes sociales, algunas personas viralizaron un video donde se ve al subsecretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, junto a algunos funcionarios tratando de abrir de manera violenta una puerta del establecimiento The Chalet, ubicado al oeste de la ciudad, y donde al parecer, se realizaba una fiesta.



El video también muestra que varios de los funcionarios estaban armados, motivo por lo que se desataron fuertes críticas.



Dranguet le salió al paso a la polémica y a través de un video dio su versión de lo ocurrido.



(También lea: Hombre habría raptado y asesinado a su propio hijo en el Valle)

Cuenta el funcionario que todo empezó cuando llegaron a The Chalet tras denuncias continuas de algunas personas que aseguraban que en ese lugar se adelantaba un evento masivo y que tendría la presencia de menores de edad.



“Llegamos al establecimiento y al ver la puerta abierta, nuestro equipo ingresó a buscar al administrador para pedirle cuentas sobre ese evento. Al ingresar empezaron las agresiones físicas, querían expulsarnos del sitio, y llegó una turba de personas que nos amedrentaron, nos amenazaron, incluso, con arma de fuego nos expulsaron del establecimiento”, relata Dranguet.



A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad y Justicia explicó que

“ante esta reacción violenta que puso en riesgo sus vidas, uno de los acompañantes de Jimmy Dranguet que se encontraban en el lugar, trataron de reaccionar para rescatar a algunos de los funcionarios que habían quedado adentro, quienes estaban siendo ultrajados e intimidados”.



(Lea también: En 18 municipios del Valle del Cauca no hubo muertes violentas en octubre)



Y sobre el video viral, aclaró: “Si bien no se autorizó el uso del arma traumática que se ve en los videos difundidos en redes sociales, dicha arma cuenta con los permisos legales del portador, sin embargo, se iniciará la investigación respectiva a este funcionario”.



La misma comunicación detalla que la dependencia distrital ya interpuso denuncias penales contra las personas que atacaron a los funcionarios.



Además ofrecen una recompensa hasta de 20 millones de pesos a las personas que den información para esclarecer estos hechos.

Caravanas motorizadas, la constante

La ciudad vivió un fin de semana con mucho movimiento y un agitado orden público propio de un puente festivo con mayores reaperturas y tránsito de personas.



Pese a las restricciones establecidas por la Alcaldía de Cali, las caravanas de personas motorizadas fueron la constante en horas de la noche.



Desde el viernes las autoridades desplegaron un robusto dispositivo de seguridad que contó con un amplio acompañamiento interinstitucional de diferentes dependencias distritales.



No era para menos, el regreso a la presencialidad de la tradicional ‘Noche de las brujitas’, con más aforos, conciertos y pago de quincena, lo ameritaban.



Desde esa misma noche empezaron a registrarse las primeras caravanas motorizadas que se convirtieron en el dolor de cabeza de muchos caleños, por la pólvora y el ruido de los exostos modificados de algunas motos. En algunos casos, denunciaron disparos.



(Le puede interesar: 'Cali es la segunda ciudad que ha generado más empleo después del paro')



La zona de Menga y Sameco fueron algunas de las que reunió grandes cantidades de caravanas motorizadas, que por momentos llegaron a colapsar el tráfico vehicular.



Las demás noches se presentaron caravanas que fueron disueltas por las autoridades.

operativos de control en diferentes puntos de la ciudad. Foto: Alcaldía de Cali operativos de control en diferentes puntos de la ciudad. Foto: Alcaldía de Cali operativos de control en diferentes puntos de la ciudad. Foto: Alcaldía de Cali

“Hay que decir que ya en la noche empezaron las caravanas, llegamos en Cali a un pico de 12, que se han venido diluyendo, que han tenido los controles de la Policía con unas reacciones motorizadas con miembros del Esmad y también un importante recorrido con diferentes grupos del Esmad y reacciones”, explica el general juan Carlos León Montes, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.



El uniformado agrega que en algunas caravanas se presentaron actos de indisciplina con “algún tipo de indisciplina con voladores y pólvora”.



En términos generales, las autoridades resaltan el buen comportamiento de caleños.



“La fiesta del Halloween se ha celebrado con tranquilidad, ha habido buen comportamiento de los ciudadanos. Tuvimos servicios desde muy temprano en centros comerciales donde la gente llevó a los niños por las principales calles de la ciudad, también en los principales barrios donde hubo bastante afluencia de niños, y gracias a Dios todo ha transcurrido en completa normalidad”, dijo el general Juan Carlos León Montes, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.



(Lea también: Tras agarrón, abogado y Secretario de Paz en foto de reconciliación)



“Para nosotros fue un buen balance ya que la afluencia de público fue total y también tuvimos eventos adicionales como partidos de fútbol en el estadio Pascual Guerrero y un concierto en la Plaza de Toros, y a pesar de todos estos eventos masivos, decimos que el comportamiento es muy bueno”, agregó el uniformado.



En cuanto a cifras, la autoridad policial señaló que desde el viernes se recibieron 6810 llamadas a la línea 123, de las que 532 de ellas correspondieron a casos de riñas, que “fueron atendidas tanto por el modelo de Cuadrantes como por el personal de apoyo que recibimos para el fin de semana”.



“Se han realizado 26 capturas, hemos hecho incautación de 12 armas de fuego por porte ilegal, entre ellas ocho armas traumáticas, y 333 armas cortopunzantes”, reporta el uniformado.

Más contenido de Colombia

- La conmovedora historia de amor entre dos abuelos de 80 años en Risaralda



- “No me informan nada”: mamá que busca a su hija estadounidense en Antioquia



- Pacientes con covid en UCI podrán recibir visitas de sus mascotas



- Este es el municipio con la contratación más transparente del país



CALI