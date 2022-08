Una interventoría realizada por la Universidad del Valle halló múltiples inconsistencias en la contratación de la Feria de Cali 2021.



Según el concejal de Cali Juan Martín Bravo Castaño, más de la mitad de los contratos se habrían firmado sin cumplir los requisitos mínimos de ley, de acuerdo con el informe de la interventoría.



Debido a esos hallazgos, según el concejal, la Secretaría de Cultura no ha podido desembolsar la segunda mitad de su aporte al pago de esa edición de la Feria de Cali.



"Lo grave es que han pasado siete meses desde que terminó la Feria de Cali 2021 y todavía hay proveedores, contratistas y artistas que no han recibido los pagos por los servicios prestados. Aunque la Secretaría de Cultura desembolsó la primera mitad de los $10.784.313.725 en los que consistió su aporte para este evento, surgen dudas sobre la administración de los recursos que ejecutó Corfecali", sostuvo el concejal.



Agregó que "de 1.053 contratos, 620 no cumplieron los requisitos de ley para la contratación que rigen a Corfecali. Por ejemplo, contrataron sin pólizas y no hay informes de ejecución de las actividades".



El informe de interventoría también evidenció la inexistencia de documentos de soporte de varias actividades que estaban a cargo de Corfecali y que se comprometió con un aporte de $1.082 millones como parte del convenio interadministrativo firmado con la Secretaría de Cultura.



Un ejemplo de las inconsistencias preliminares en la contratación de la Feria de Cali 2021 se desprende de un contrato de $350.000.000 para el alquiler del sonido del Salsódromo. "En este caso no se expidieron pólizas de cumplimiento ni de responsabilidad civil extracontractual, entre otras".



La Secretaría de Cultura de Cali no se ha pronunciado al respecto.

