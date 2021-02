Hallaron cadáver de joven con soga al cuello, en un automóvil en Cali

A la misma hora que se promovía la búsqueda de un joven en Cali, las autoridades recibieron información sobre un vehículo estacionado en un sector de ladera del oeste de la capital del Valle del Cauca.



Eran las 11:020 de la mañana del sábábado 6 de febrero cuando agentes de la Policía Metropolitana determinaron que el carro se encontraba muerta una persona, en el puesto del copiloto.



El hallazgo fue registrado en la calle 8 Oeste con carrera 36 del exclusivo sector de Los Cristales. El vehículo presentaba la llanta derecha delantera pinchada.

Las autoridades consignaron que se trata de un joven, de unos 28 años, de tez blanca,. que no portaba documentos de identificación.



El cuerpo estaba en el puesto del copiloto y tenía un cordón envuelto alrededor del cuello que estaba sujetado a una de las manillas del techo.



Las circunstancias en que se produjo la muerte no se han determinado. No es claro si el joven fue asesinado y los victimarios dejaron abandonado el carro ante el pinchazo de una llanta.



Horas antes circulaban mensajes de búsqueda de un joven que trabaja con una empresa de televisión por cable y también prestaba servicios de transporte a través de una plataforma.



Tampoco se tenía información del carro, pero fuentes judiciales indicaron que el número de placa correspondería con el hallado en el oeste de Cali. Por ahora, se espera la identificación en el Instituto de Medicina Legal.