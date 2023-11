El misterio sobre muerte de puma en Valle; ¿quién la hirió hasta causarle su deceso?

En todo un misterio se ha convertido el hallazgo de una gigantesca puma hembra. Fue encontrada muerta cerca de un riachuelo en el corregimiento El Caney, que está ubicado en el municipio Yotoco.



El misterio se debe a que a primera vista no se observaron heridas, pero autoridades ambientales no descartan alguna lesión.

Era la mañana del sábado 11 de noviembre, cuando unas personas que pasaban por el afluente se sorprendieron al hallar al animal sin vida y, según manifestaron, en un principio pensaban que era un perro grande o un ternero, pero su sorpresa fue mayor cuando evidenciaron que se trataba de una enorme puma.



(Lea también: Pese a la tregua pactada entre las bandas de Buenaventura, siguen homicidios selectivos)



Ante esto, la felina fue llevada hasta una finca e inmediatamente reportaron el caso a la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) para continuar el debido proceso y su destinación final.

Facebook Twitter Linkedin

El puma hallado cerca de una quebrada. Foto: CVC

Hasta allí llegaron los profesionales de la Corporación, hicieron un recorrido por el sector para recolectar información.



Sin embargo, hasta el momento no se conocen las causas de la muerte de la felina, por lo que fue trasladada al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre San Emigdio de la CVC , el cual está localizado en el municipio de Palmira y será la necropsia la que determine qué sucedió y a que se debió su deceso.



(Lea también: Habló protagonista de video para adultos en MIOCable que tuvo multa: 'No me arrepiento')



Según lo expresado por los profesionales de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur de la CVC, al parecer, el puma llegó agonizando a la quebrada La Cecilia y allí falleció.



El caso llama la atención de los habitantes del sector y de las autoridades, dado que esta especie no había sido avistada en la zona ni se han reportado casos de ataques de pumas.

El puma es un león de montaña

Su nombre científico es puma concolor, también conocido como león de montaña. Es el cuarto felino más grande del mundo, detrás del león, el tigre y el jaguar.



A diferencia de otros felinos, el puma no ruge. Su comunicación vocal se basa en gruñidos, ronroneos y silbidos de forma similar a un gato.



(Lea también: Envían a la cárcel al presunto asesino del hermano de jugadora de Selección Colombia)



Llegan a alcanzar velocidades de entre 60 y 80 km/h, son ágiles trepadores, pueden dar saltos de unos cuatro metros de altura y de unos 10 metros de largo.



Una pareja copula hasta nueve veces en una hora, ya que cada acto dura menos de un minuto, es territorial y solitario.

A proteger los animales silvestres; no los mate, no los ataque; pida ayuda a las autoridades ambientales

El llamado nuevamente a la comunidad es evitar atentar contra la vida de la fauna silvestre, ellos cumplen funciones vitales para la supervivencia de nuestros ecosistemas y de la vida humana.



(Lea también: Alerta: grupo criminal aterroriza en Calima El Darién, Valle; campesino fue decapitado)



No se aproxime a estos felinos, especialmente, si se están alimentando o si están con cachorros.



Si encuentra crías de puma, déjalas en su lugar. La hembra pudo haber ido a cazar para alimentarlas y pronto regresará.



(Lea también: Banda de apartamenteros recorrió 445 kilómetros para robar en vivienda del sur de Cali)



Deje lugar para que el animal pueda escapar y no se sienta acorralado.



Aléjese lentamente, los movimientos bruscos o intentar escapar corriendo disparan el instinto predatorio del felino.



No le dé la espalda, aléjese caminando hacia atrás.



Dé aviso a las autoridades.



CALI