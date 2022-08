Un incendio causó alarma durante la noche y madrugada en una casa antigua del centro de la capital del Valle del Cauca. Luego hubo dolor al descubrirse la muerte de dos personas.



De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Cali, a las 11:29 de la noche se recibió la alerta sobre un incendio estructural en la carrera 10 con calle 19 del barrio Sucre.



Al sitio fueron destinadas dos máquinas extintoras y una de altura, con seis unidades. Así mismo, una ambulancia con dos paramédicos, informó el cabo Marco Gómez, coordinador del centro de Operaciones y Telemática de Bomberos en la ciudad.



Incendio en casa del barrio Sucre de Cali Foto: Archivo particular

El fuego fue controlado y se evitó que se presentara mayor afectación en viviendas vecinas.



La casa del incendio presentaba condiciones críticas por ser de construcción antigua con techo de tejas de barro. La estructura se desplomó. En principio no se reportaba presencia de personas.



En la revisión de los socorristas y de la Policía fueron halladas dos personas en un espacio de apartaestudio.



Los cadáveres estaban quemados y no se logró en esos momentos establecer sus identidades. Las autoridades los llevaron a la morgue del Instituto de Medicina Legal para determinar sus nombres.



No se ha precisado el origen del incendio ni por qué las dos personas no salieron a tiempo del lugar.



En febrero del 2021 se presentó un incendio en el mismo barrio Sucre, donde murió una persona en el cuarto piso. En el sitio funcionaba una peletería.

