Los organismos de seguridad intentan determinar las circunstancias y responsables de un crimen que causó conmoción en el municipio del centro del Valle del Cauca.

En la mañana del martes 23 de agosto, la Policía Valle recibió la alerta de algunas personas sobre el hallazgo de lo que sería un cadáver envuelto en bolsas plásticas negras.



Uniformados llegaron al sector conocido como 'Loma de la Cruz', en el barrio Alto Bonito, en la periferia de este municipio.



El coronel Ever Giovanni Gómez, comandante de la Policía Valle, dijo que se verificó que se trataba de un joven desmembrado.



En la morgue de Medicina Legal se determinó que respondía al nombre de Andrés Mauricio Soto Díaz, de 19 años, residente en esta ciudad.



"Articulados con la Fiscalía General de la Nación se realizarán las labores investigativas para dar con los responsables de este hecho", dijo el coronel Gómez.



Las autoridades detallaron que no se conocen los móviles ni la procedencia de los autoridades del crimen.



Indicaron que se revisa si el joven registraba anota anotaciones judiciales por porte de estupefacientes.



Pero no se tienen datos que permitan relacionar su muerte con actividades por fuera de la ley.



El asesinato causó miedo en inmediaciones de la Loma de la Cruz,. donde el 18 de agosto del año pasado arrojaron una cabeza en una bolsa. Cinco días después el cuerpo apareció en otro punto del mismo sector.



La víctima fue identificada como Jhon Fredy Restrepo, de 33 años.

