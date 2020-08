3 indígenas awá fueron asesinados hace 10 días; uno está desaparecido

En avanzado estado de descomposición fueron encontrados los tres cuerpos de los indígenas en el sector conocido como El Aguacate perteneciente al resguardo indígena Pialapí Pueblo Viejo, en el municipio de Ricaurte, en Nariño.



Aunque la organización Camawari adscrita al pueblo Awá en un comunicado había informado que la nueva masacre se habría registrado en la madrugada del pasado lunes, una comisión que se desplazó hasta el sitio de los hechos conformada por el gobernador indígena y el coordinador de tierra y justicia, pudo constatar que los tres indígenas habrían sido asesinados al menos hace 10 días.



(Puede leer: Estas son las tres hipótesis de la masacre que conmueve a Samaniego)

Fueron identificados como Jhon Félix Guanga Guanga, de 18 años de edad; Edier Fabián Guanga Guanga, de 18 años y Lubar Leonel Guanga Nastacuaz, de 24 años.



Otro indígena identificado como Germán Hernández, del resguardo La Milagrosa Cuayquer Viejo que se encuentra desaparecido desde esa misma fecha.



“Se presume que él se encuentre por los mismos lados”, informó Liber Moreano, coordinador de Camawari en el municipio de Ricaurte.



“Han sido encontrados en un estado de bastante descomposición nos ha manifestado el gobernador”, dijo al referirse al estado en que fueron encontrados los cuerpos.



“A ellos al parecer los sacaron de sus casas y según versiones de la comunidad los asesinaron en otra comunidad más lejana”, indicó.



Al llegar al sitio los miembros de la comisión se percataron que la comunidad guarda mucho hermetismo y silencio sobre las circunstancias en que se produjo el hecho de sangre.



(Le sugerimos: No cesa polémica: Ejército negó ser responsable de muerte de indígenas)



“La comunidad está muy atemorizada, lo único que ellos manifiestan es que escucharon unos disparos”, agregó.



Se desconoce si las víctimas habrían recibido amenazas, como también el grupo o los grupos armados ilegales que incursionan en esos territorios ancestrales.



Llegar hasta esa zona de difícil acceso de la zona fue muy complejo toda vez que se trata de una región selvática; desde la cabecera municipal de Ricaurte hasta ese resguardo se puede tardar entre 9 y 10 horas de recorrido, una parte se la transita a pie y la otra a lomo de mula.



En la tarde del miércoles en Ricaurte se cumplió un consejo de seguridad al que asistieron el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Enrique Zapateiro y una funcionaria de la Vicepresidencia de la República.



Al concluir la reunión el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, hizo un llamado a la Fuerza Pública a que atienda las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, para evitar que estos hechos de violencia se vuelvan a presentar en la región.



“Sobre estas alertas tenemos la obligación de conocerlas para evitar que estos hechos sucedan”, declaró.



“No podemos permitir que siga campeando la violencia en nuestros territorios”, sostuvo el mandatario seccional, quien le solicitó a la Fuerza Pública resultados contundentes que permitan garantizar la paz y la tranquilidad, al tiempo que al Gobierno Nacional le pidió realizar inversiones sociales que estén orientadas a impulsar el desarrollo social y económico de las comunidades indígenas y campesinas de Nariño.



(Le recomendamos: Defensoría alerta sobre presencia de grupos armados en el Cesar)



Rojas dijo que el próximo lunes en el municipio de Tumaco se cumplirá la sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con la presencia del Presidente de la República, Iván Duque.



Igualmente se espera la confirmación de la realización en Nariño de un Consejo de Ministros, para analizar la difícil situación de orden público que se registra en el departamento y encontrar las soluciones a un corto, mediano y largo plazo.



“Estamos muy tristes con lo que está ocurriendo en nuestro departamento”, precisó el funcionario.



A su vez Moreano no ocultó su malestar por el abandono al que han sido sometidas las comunidades indígenas en Nariño por el Gobierno y dijo que “solo miran al pueblo Awá cuando los hechos ya han sucedido, eso no puede seguir pasando”.



Mauricio De la Rosa

Para El Tiempo

Pasto