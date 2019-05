Investigan extorsiones, tras atroz crimen contra una niña en Cauca

Una de las hipótesis que tienen a investigadores de la Fiscalía y a otras autoridades buscando esclarecer el asesinato atroz de una niña de 11 años, en Santander de Quilichao, es que en esta zona del norte de Cauca, la familia de la pequeña habría sido blanco de una serie de extorsiones.

Debido a que no se habrían hecho pagos de dinero, la menor habría sido raptada y luego asesinada. Su cuerpo apareció desmembrado dentro de dos costales frente a su vivienda, ubicada en el barrio Asomasol de este municipio en el norte caucano.



Según la Policía, fue detenido un presunto sospechoso de este repudiable crimen. Se indaga si tendría relación o no con las presuntas extorsiones a la familia que al no contar con pagos de dinero terminaron en el asesinato de la niña.



La menor era estudiante del colegio La Milagrosa y a las 4 de la tarde del martes había sido reportada como desaparecida.

Tras la denuncia, al lugar asisten delegados de la Comisaría de Familia, de Bienestar Familiar, Personería, Secretaría de Salud municipal y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.



Familiares, amigos y comunidad se encuentran destrozados con el hallazgo del cuerpo de la menor.



Autoridades investigan el caso que sacude a la comunidad de Santander de Quilichao.

Este crimen ocurrió tres días después del homicidio de una adolescente de 15 años de edad, perteneciente al pueblo indígena misak.



Según la familia y autoridades indígenas del municipio de Silvia, en Cauca, la menor desapareció el domingo, día en el que su cuerpo fue encontrado desnudo en aguas del río Piendamó.



El gobernador indígena de esta región, Álvaro Morales, dijo que la menor habría sido atacada por desconocidos.



“Hay unos problemas muy delicados. Se organizan muchas fiestas y la gente que está haciendo el negocio ilícito. Comercializan muchas sustancias psicoactivas, lo que viene generando problemas de seguridad”, sostuvo Morales.



