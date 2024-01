Celdas en estaciones de Policía para 15 detenidos albergan a más de 80 en Cali

Una celda con capacidad para 15 capturados en la estación de Policía, en el barrio La Flora, en el norte de Cali, tiene más de 80 personas privadas de la libertad.

Este es solo un ejemplo del hacinamiento del 500 % que se registra en las estaciones de la Policía Metropolitana. Es así que en los últimos años hasta ahora hay estaciones con espacios para cinco y hasta 25 personas, pero superan, en unas, los 60 capturados y en otras, los 80 o hasta casi 200.



La estación de Policía, en el barrio Los Mangos, en el distrito de Aguablanca, ha llegado a albergar a más de 190 detenidos, pese a que su capacidad es para 25.



Según la Policía, todas las 22 estaciones de la Fuerza Pública tienen hacinamiento. La Personería lleva años elevando el clamor por soluciones para descongestionar instalaciones que terminaron siendo pequeñas 'cárceles'.



Hicimos parte del Foro Perspectivas de Seguridad para Cali ✍🏻 junto al @MinjusticiaCo. Planteamos los avances, necesidades y escuchamos las propuestas de panelistas y asistentes, en pro de revivir a Cali en materia de seguridad. 🧶👇🏽 pic.twitter.com/1pYgPOh20J — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) January 30, 2024

Por ello, en la Policía, así como los mismos privados de la libertad, esperan que sea una realidad la promesa que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, hizo durante su visita a Cali, el 30 de enero. El alto funcionario indicó que 103 condenados en las estaciones serán trasladados a cárceles de mediana y alta complejidad en el mismo Valle del Cauca y hasta de Tolima.



"Son 103 personas condenadas que están en estaciones de Policía en Cali. Ya están sus traslados listos. Este viernes ya no quedará ningún condenado en una estación, sino que serán repartidas por las cárceles de la región. Según la disponibilidad de cupos que tenemos serán llevados a Villahermosa, en Cali; Jamundí, Palmira, Tuluá e, incluso, algunos a La Picaleña en Ibagüé", señaló el ministro.



Sin embargo, algunos expertos consideran que esta no es una solución definitiva a un problema que se ha convertido en un mal sanitario, por las críticas condiciones de salubridad en las estaciones y en las mismas cárceles, donde las enfermedades, como tuberculosis, por ejemplo, son más fáciles de contraer.



En 2018 se propuso la construcción de tres pabellones en la cárcel de Villahermosa que nunca se concretaron.



CALI