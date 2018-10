Hacinamiento carcelario en Cali, un tema entre dudas y escasez

El proceso se enfrenta a las advertencias y sentencias judiciales del año 2013 y 2018, con penas de arresto para el Alcalde, el Director de Planeación y los secretarios de Salud y de Seguridad y Justicia.

La Gobernación del Valle del Cauca y el Concejo de Cali buscan salidas técnicas al hacinamiento carcelario que vive la ciudad región.



La Alcaldía de Cali presentó el proyecto de Acuerdo 081, con el que el mandatario solicita autorización al Concejo para efectuar un aporte al convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Justicia, el Inpec y la Uspec (Unidad de Servicios Carcelarios), en el que se propone ‘la liberación’ del pago al Departamento del Valle del Cauca respecto de la obligación tributaria por $4.634 millones y por contribución de valorización $124 millones, para un total de $4.758 millones, que sería la participación del Municipio de Cali, para construir un pabellón de sindicados.



El secretario de Seguridad y Justicia Andrés Villamizar Pachón sustentó la necesidad de construir el pabellón de sindicados, para disminuir el hacinamiento de cárcel de Villahermosa que a junio de 2018 está en 286 por ciento, puesto que tiene capacidad para atender 2.046 personas y hoy cuenta con 5.865 entre sindicados y condenados. “Sin contar con el personal que permanece detenido en calidad de sindicados en estaciones de policía del Guabal, Los Mangos, Lido y Decepaz”.



El Director Jurídico de la Alcaldía Nayib Yaber Encizo, explicó que el aporte del Municipio es condonar la deuda al Departamento en materia de cobro de Impuesto Predial Unificado IPU, que supera los 4 mil millones de pesos, para que la Gobernación ceda el terreno al Ministerio de Justicia y pueda construir el pabellón.

Cárcel de Villahermosa en Cali Foto: Archivo

El plazo máximo del Municipio para hacer dicha ‘liberalidad’ es el 16 de octubre de allí la necesidad de obtener la autorización del Concejo.



El proyecto, en la Comisión de Presupuesto del Concejo, tiene como ponente al concejal Henry Peláez Cifuentes, quien propuso escuchar a las partes interesadas en participación ciudadana el sábado 6 de octubre. Pero surgen dudas sobre la petición hecha desde la Alcaldía al Concejo a través del proyecto de acuerdo 081, toda vez que el verbo utilizado es el de ‘liberar’ del pago de impuestos al predio donde se construiría dicho pabellón de sindicados.



La concejal María Grace Figueroa Ruiz dijo que “hay que garantizar que el Concejo al otorgar la autorización al Alcalde para hacer el aporte o liberar parte del predio de la cárcel de Villanueva no incurra en conductas que puedan viciar el acto administrativo, toda vez que hace parte de un proceso coactivo entre Departamento y Municipio de Cali”.



El concejal Flower Enrique Rojas Torres manifestó sus dudas sobre la autorización que se pide y la forma técnica como se propone la liberación del pago de unos impuestos ya causados. Propuso que el predio se entregue al Municipio en dación de pago para acelerar el proceso.



El personero de Cali, Héctor Hugo Montoya Cano, hizo presencia en el Concejo para demostrar la importancia de la iniciativa.



Para el concejal Óscar Javier Ortiz Cuellar, una opción podría ser otorgar al Alcalde facultades para que internamente haga el procedimiento financiero que corresponda y se crucen entre Gobernación y Alcaldía lo que corresponda.



El concejal Fernando Alberto Tamayo Ovalle propuso que el Alcalde haga uso de las facultades ya autorizadas por el Concejo y afore internamente los recursos a exonerar, para evitar al Concejo toma de decisiones “con camisa de fuerza”.



“Si el plazo estaba planteado al 16 de octubre de 2018 por parte del Ministerio de Justicia, no puede la Alcaldía pretender que el Concejo de solución a algo que tiene manejo interno y le evitan al Concejo un desgaste con un proyecto que genera dudas técnicas y jurídicas”, advirtió Tamayo Ovalle, quien de paso manifestó que no puede tampoco endilgarse el hacinamiento carcelario o la problemática social que perdura por años en Villahermosa al Concejo.