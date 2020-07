Habrá matrimonio, tras ganarle batalla al virus y dar a luz a su bebé

Después de celebrar el milagro del nacimiento del bebé de Diana Paola Angola Mosquera, mientras permanecía en estado de coma inducido al ser contagiada por el covid-19.



Ahora, en su proceso de recuperación, la madrer fue sorprendida por su novio Jefferson Riascos Echeverry, quien le propuso matrimonio con ayuda del personal médico de la clínica Versalles, en Cali.

La mujer de 35 años, conoció a su hijo después de 21 días del nacimiento por cesárea. Los médicos consideran este caso único, porque con el virus los bebés en gestación usualmente mueren.



Su novio Jefferson Riascos llevaba más de 40 días sin ver a Diana, al visitarla la sorprendió con carteles, un ramo de rosas y un anillo de matrimonio. Jefferson contó con el apoyo de los médicos y enfermeros de la clínica para generar un momento de felicidad y alegría para la futura pareja de esposos.



“El detalle de la clínica Versalles fue muy bonito, me brindaron la mejor idea. Estoy muy agradecido con Dios y la virgen María. Ya teníamos todo planeado sobre matrimonio y la verdad hoy fue el día, después de tantos días sin verla. Estoy contento con este nuevo camino que voy a empezar con mi esposa. Ahora sigue pensar en la recuperación de Diana y en el matrimonio, poder reunirme con la familia y mi hijo, tenerlos todos juntos” anotó Jefferson.



Nerviosa y emocionada, Diana dice: “Nunca me esperaba eso, él es un hombre maravilloso, que sorpresa tan linda. Nosotros ya pensábamos casarnos, no me imaginé que esto sería así, con tanta gente y él ahí, todo contento, sin nada de pena, nunca me lo imaginé”.

Jefferson y Diana llevan 13 años de noviazgo Foto: Juan Pablo Rueda

La pareja lleva 13 años de noviazgo y tienen una hija de 8 años llamada Saray Riascos Angola, quien también marcó positivo para covid-19 y logró superarlo sin mayores tropiezos en su salud.



El pequeño Jefferson, quien lleva el mismo nombre de su padre, cada día evoluciona más y hoy con 31 semanas de nacido, es visto por el mundo como un milagro. Logró subir de peso y aún se considera una esperanza de vida, pues nació con tan solo 24 semanas de gestación, cuando el embarazo normal llega a entre 38 y 42 semanas.



Diana se siente muy agradecida con todo el personal de la clínica, “que Dios les de vida, los siga bendiciendo por su bonita labor, ellos hicieron todo por salvarme a mí y a mi hijo, quedo muy agradecida”.