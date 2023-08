De manera reciente, colectivos y asociaciones de salsa y que participan en el Salsódromo de la Feria de Cali, anunciaron que no harán parte de la edición de este año del certamen, debido a la falta de pagos.



(Le puede interesar: Buscan que en Cali no se presente el consumo de fentanilo, la 'droga zombie')

Ante esta decisión, el secretario de Cultura, Brayan Hurtado, sostuvo que este año habrá Feria y Salsódromo.

Facebook Twitter Linkedin

Brayan Hurtado llega en reemplazo de Ronald Mayorga. Foto: Alcaldía de Cali

“Para nosotros es lamentable que esta situación esté ocurriendo con nuestros bailarines y las instituciones de salsa y que desde Corfecali no se haya hecho ese desembolso”, dijo el funcionario.



(Además: Buque de Armada será anclado en futuro parque del centro de Cali)



Precisó que la Feria de Cali del año 2021 “ya se encuentra liquidada, ya se liquidó ese contrato. Allí hubo una situación especial, que la interventoría, que fue realizada por la Universidad del Valle, no certificó el pago de 4 mil millones de pesos porque ellos no encontraron soportes para ese pago”.



En cuanto al anuncio de las asociaciones, Hurtado reiteró: Hay Feria y hay Salsódromo, sin desconocer que se debe instalar una mesa de conversación con los artistas de la salsa.



CALI