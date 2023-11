'No me arrepiento': protagonista de video para adultos en MIOCable que recibió multa

Natalia Delgado es una de las protagonistas del video que causó polémica por la grabación con fines pornográficos en una cabina del MIOCable.

Este es el sistema de cabina suspendidas, como parte del masivo público que presta el servicio a lo alto de la ladera sobre la montaña de la comuna 20, de Cali.

La joven creadora de contenido para adultos aseguró que no se arrepiente porque es su trabajo. Así lo declaró a Telepacífico Noticias. "Realmente es mi trabajo no me arrepiento en lo absoluto. No es la primera vez que va a pasar. Creo que no soy la única persona que lo hace".

FACEBOOK

Y añadió: "El contenido de adultos no va a dejar de existir. Fue algo que sucedió y se encargaron de hacerlo viral. No le hice daño (al MIOCable), pero si tengo que asumir mi responsabilidad lo voy a hacer".



La joven considera que toda esta polémica deja en evidencia una doble moral.



La grabación de una pareja que sube a la cabina del sistema masivo se realizó el pasado 28 de septiembre. Se hizo viral con más de 200.000 visitas en redes sociales, generando toda clase de reacciones.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general José Daniel Gualdrón, dijo que la creadora del contenido para adultos, que aparece en el video, recibió un comparendo al violar el Código Policial.



El oficial señaló que recibió una multa tipo 3. Agregó que el video es una prueba de una acción "que iba en contra de los comportamientos de la ciudad que son el orden y el respeto a los ciudadanos".



La multa tipo tres implica el pago de 8 salarios mínimos diarios legales vigentes.



El alcalde Jorge Iván Ospina había señaló que el MIOCable, así como otros espacios públicos no pueden utilizarse para actos obscenos que causan irrespeto a la comunidad. Además recordó que esta es una violación de las normas del Código de Policía.



MIOCable presta servicio de transporte en la ladera. Foto: Santiago Saldarriaga / CEET

"A las personas que tienen sexo en el MIO y en el MIOCable les digo que están mal de la cabeza. Están cometiendo una infracción, según el Código de Policía. Tienen que ir al psiquiatra, al psicólogo porque están siendo irresponsables", sostuvo el mandatario de los caleños.

Comunicado oficial de Metro Cali sobre video con contenido explicito en el MIO Cable.



Conoce más información en nuestro #BoletínMIO🗞: https://t.co/meY5I7RCUm pic.twitter.com/RSvA4aKc8n — METROCALI MIO (@METROCALI) November 9, 2023

En un comunicado, el presidente de Metrocali, Óscar Javier Ortiz, dijo: "Metrocali expresa su más enérgico rechazo frente a la reciente grabación y difusión de contenido inapropiado, que tuvo lugar en una de las cabinas del MIOCable que hace parte de la infraestructura de nuestro sistema de transporte público, que está destinado única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte a nuestros usuarios y que debe ser objeto de buen uso por parte de la comunidad".



Anotó: "Consideramos que este tipo de comportamientos en el espacio público son totalmente inaceptables y van en contra de los valores de respeto, sana convivencia y responsabilidad que promovemos en nuestra ciudad".



El funcionario también indicó: "Desde el ente gestor no podemos responsabilizarnos por el comportamiento individual que cada persona debe mantener dentro del sistema. Sin embargo en nuestro compromiso por brindar cada día mejores condiciones a nuestros usuarios, tomaremos las medidas a que haya lugar frente a los protagonistas de estos hechos, con el fin de prevenir situaciones similares en el futuro y garantizar un ambiente seguro y agradable para todos los usuarios".



CALI