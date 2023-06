"Esta es la verdad del video de Catalina Ortiz, gracias a todos los que defendieron el performance que evidencia lo que sufrimos las mujeres todos los días en la calle. ¡No seguirá pasando!".

Quien habla sería la persona que está detrás del video sobre una presunta agresión machista hacia la candidata Catalina Ortiz, el pasado lunes 29 de mayo, en una calle de Cali.



(Lea también: ‘¡Qué decepción!’: duras reacciones por montaje de Catalina Ortiz sobre ataque machista).

Esta es la verdad del video de Catalina Ortiz, gracias a todos los que defendieron el performance que evidencia lo que sufrimos las mujeres todos los días en la calle. ¡No seguirá pasando! 😵‍💫 pic.twitter.com/peQ733bCO7 — así es isa! (@LaNegraVikinga) June 1, 2023

Según esta persona, invitó a otra persona a hacer un performance con un amigo.



Señaló que el sábado 27 de mayo hubo una agresión de género en Cali hacia un grupo de personas de la comunidad LGBTIQ+ y por esta razón decidió hacer este video.



(Además: 'Señora Catalina Ortiz, ¿es cierto o no que la agresión verbal fue un montaje?').



Dijo que le pidió a un amigo hacer un video como performance. "Hermano, está pasando esto y esto. Ayúdame a evidenciar esta violencia de género".

"Obviamente, para hacer todo esto tuve que coger desprevenida a Cata (Catalina Ortiz), si no no hubiera sido una reacción natural. La cogimos desprevenida y bueno la verdad teníamos el video listo para revisarlo y se fue se fue. Se volvió tendencia. El video fue tendencia. Ella estaba sana. Cuando menos pensamos, Cata puso la denuncia".

Obviamente para hacer todo esto tuve que coger desprevenida a Cata (Catalina Ortiz), si no no hubiera sido una reacción natural FACEBOOK

TWITTER

Esta persona pide excusas en un video en una cuenta de Twitter. "Pido una gran disculpa a la candidata porque no alcancé a explicarle".



(Lea también: Políticos se solidarizan con candidata a Alcaldía de Cali que denunció ataque machista).



Anotó que el tema de la violencia de género "hay que ponerlo sobre la mesa", insistiendo en pedir disculpas.



Dijo, además: "Lo que realmente me parece extraño es que un alcalde de Medellín esté tan interesado en asuntos de Cali. ¡Muy raro!", ante los pronunciamientos sobre el video que hizo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

La polémica se agitó debido a que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien había ofrecido recompensa tras presunto atacante verbal contra Catalina Ortiz, dijo luego que todo habría sido montaje FACEBOOK

TWITTER

La polémica se agitó debido a que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien había ofrecido recompensa por información del presunto atacante verbal contra Catalina Ortiz, dijo luego en redes que todo era un montaje con un supuesto actor allegado a la candidata Ortiz.

1/2 Sra @cataortizco es esto cierto ? Que lo de la agresión verbal fue un montaje ? Que se trata de un actor , cercano a una empresa publicitaria vinculada con ud ?

Todos nosotros, muy preocupados e investigando en relación a hechos que jamás deben ocurrir y uds los banaliza ? pic.twitter.com/EXk813LZXm — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) June 1, 2023

"Señora Catalina Ortiz, ¿es esto cierto? ¿Que lo de la agresión verbal fue un montaje? ¿Que se trata de un actor , cercano a una empresa publicitaria vinculada con usted? Todos nosotros, muy preocupados e investigando en relación a hechos que jamás deben ocurrir y usted los banaliza?", dijo el alcalde Ospina.



Tras la presunta agresión contra la candidata Catalina Ortiz, EL TIEMPO la entrevistó y la caleña afirmó que sí había sido atacada verbalmente con un mensaje machista.

Nunca fui informada, ni pagué por esto ni tuve conocimiento de que no fuera real hasta ahora que surge un video FACEBOOK

TWITTER

“Lamento lo ocurrido y reitero que no conocía que lo acontecido fuera una puesta en escena. Nunca fui informada, ni pagué por esto ni tuve conocimiento de que no fuera real hasta ahora que surge un video”, explicó la candidata Ortiz.

Frente al incidente conocido de agresión machista en las calles de Cali quiero decir lo siguiente. 1) lamento lo ocurrido y reitero que no conocía que lo que acontecido fuera una puesta en escena. Nunca fui informada, ni pagué por esto, ni tuve conocimiento de que no fuera real… — Catalina Ortiz Lalinde (@cataortizco) June 1, 2023

"Frente al incidente conocido de agresión machista en las calles de Cali quiero decir lo siguiente. Lamento lo ocurrido y reitero que no conocía que lo que acontecido fuera una puesta en escena. Nunca fui informada, ni pagué por esto ni tuve conocimiento de que no fuera real hasta ahora que surge un video".



Dijo, además: "Las agresiones contra las mujeres son una realidad y no son un un juego. Me disculpo profundamente por lo ocurrido y les pido que esto sirva para hacer un frente unido por la defensa de los derechos de las mujeres. A todas las personas que han confiado en nosotros les reitero mi dolor por estos hechos y les aseguro que buscaremos volver esta indignación y rechazo social un elemento para proteger a las mujeres en nuestra sociedad".



El alcalde de Medellín se pronunció, luego de los pronunciamientos de la aspirante.

Señora Catalina Ortiz, la fuente que me dió la información confirmó no sólo que el montaje fue planeado con usted, sino que además usted participó en tareas para ocultar al “agresor” y que no fuera descubierto por los medios. ¿Le suena Roldanillo? pic.twitter.com/eAt4JpOtbt — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 1, 2023

"Señora Catalina Ortiz, la fuente que me dió la información confirmó no sólo que el montaje fue planeado con usted, sino que además usted participó en tareas para ocultar al “agresor” y que no fuera descubierto por los medios. ¿Le suena Roldanillo?", escribió el mandatario.



CALI