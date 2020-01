'He sido el 'pan diario' en redes para acabar con mi honra'

Noralba García, quien hizo parte de la baraja de candidatos a la Personería de Cali, cuya elección para el cargo la realiza el Concejo de la ciudad, se pronunció sobre la polémica que se formó en torno al proceso y que fue tumbado por la Procuraduría regional



El Ministerio Público ordenó dar reversa al cuestionar a la Fundación Universidad del Valle con la cual el Concejo hizo un contrato en 2019 para evaluar a los aspirantes a ese cargo.

La expersonera de la ciudad dijo: "Como mujer, líder, política y profesional he Sido objetivo de todo tipo de ataque. Vía redes sociales desde que salieron los resultados del examen he sido el 'pan diario' de perfiles en redes que solo se usan para acabar con la honra de los ciudadanos".



Añadió que el derecho constitucional a ser elegida fue pisoteado por quienes orquestaron una campaña de desprestigio, generando miedo sobre mi nombre.



"Después de presentar el plan de gestión para la Personería Distrital de Cali, cumpliendo a cabalidad con lo exigido por el Concejo, intensificaron la campaña de matoneo en redes con unos medios de comunicación al servicio de intereses mezquinos", sostuvo la hoy excandidata a la Personería, tras la decisión del Concejo de arrancar, de nuevo, el proceso, contratando una universidad o un estamento especializado en procesos de selección de personal.



"Quienes me conocen y saben de mi proceder, encontrarán diferente que decida salir a contar lo sucedido. Soy una líder política y social que nunca ha claudicado, ni siquiera cuando producto de amenazas contra mi vida me hicieron salir de Colombia. Aunque el proceso no ha culminado, el daño está hecho, los ejércitos digitales sin descanso han inscrito mi nombre entre sus objetivos de guerra", anotó.



