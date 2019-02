La defensa de gerente de hospital por millonario viaje a Punta Cana

“Para las directivas del hospital es de vital importancia cuidar el recurso humano, porque hay que humanizar los servicios. Es una inversión que se ve reflejada en el trato a los usuarios”, dijo Ligia Viáfara, gerente del hospital Piloto de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca, ante el escándalo que se desató luego de que la Contraloría del departamento denunció un presunto detrimento de más de 238 millones de pesos, dineros del centro asistencial público.

“El informe que presenta la Contraloría no tiene respaldo. No se incluyeron las pruebas que presentamos, se divulga sin contexto. Es un proceso que apenas inicia y que muy seguramente podremos defendernos”, sostuvo la gerente Viáfara.



Pero, según la Contraloría, uno de los argumentos de este viaje fue que serviría de "estrategia para mejorar el clima laboral".



El informe indica que el hospital sustentó lo siguiente: "A través de las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, por medio de un liderazgo de cada colaborador, que nos permita alcanzar un ambiente idóneo y amigable con el fin de elevar sus niveles de satisfacción personal y laboral reflejado en una mayor productividad".

De acuerdo con la gerente, hubo un viaje a Punta Cana (República Dominicana), pero no habría costado 238 millones de pesos, como lo sostuvo en un comunicado y en declaraciones radiales, sino 180 millones.



Aun así, según la Contraloría, son dinero del erario, es decir, del Estado, que deben ser invertidos en programas y proyectos del mismo hospital, y brindar servicios adecuados de salud a la comunidad de Jamundí.



La gerente respondió que el viaje no se habría hecho con dineros del hospital, sino con aportes de los mismos empleados que viajaron y que aunque ella aparecería en el listado de esos viajeros, no se desplazó a República Dominicana.



La gerente añadió que viajaron 73 personas y no 79.



La Contraloría del Valle alertó sobre el presunto detrimento de dineros públicos por cuenta de un viaje de funcionarios del hospital Piloto de Jamundí a Punta Cana, en República Dominicana en septiembre de 2018.



De acuerdo con la Contraloría, para este viaje se habrían utilizado presuntamente 238'199.500 pesos del centro asistencial por lo que se abrió una investigación para determinar si hay responsabilidades de tipo fiscal, disciplinario y penal.



También se investiga si el monto salarial del cargo de la gerencia del hospital está por encima de lo establecido por ley. En este caso, se trata de esclarecer si hay presunto detrimento de 22'161.456 pesos más.



La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dijo que espera los resultados de la investigación y calificó como preocupante la denuncia de la Contraloría al señalar que los dineros de instituciones públicas son recursos para programas que beneficien a la población misma y no pueden utilizarse para intereses particulares.

CALI