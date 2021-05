Habitantes de Pance y Ciudad Jardín protestan contra bloqueos en Cali

Desde primeras horas de la mañana, habitantes de Ciudad Jardín y Pance salieron a protestar contra los bloqueos que se presentan en la ciudad, en especial, en el sur de Cali.

Aunque inicialmente la protesta transcurría con calma, luego hubo algunos choques entre residentes y personas que protestan en el marco del paro nacional.



“Nosotros estamos en protesta por el bloqueo. Los apoyamos en el paro, las reformas, pero nos tienen acá cercados; estamos estigmatizados, vivimos 25.000 personas y dicen que todos somos paramilitares, que ‘ciudad balín’, hacen montajes de que nosotros estamos reclutando gente, y estamos aburridos de eso”, expresó ‘Óscar’, uno de los residentes del sector.



Y agrega: “Acá hay empresarios que tenemos nuestros negocios que generamos empleo, y nosotros tenemos derecho a la protesta. Nosotros no necesitamos que protesten por nosotros, lo que les estamos solicitando es que no nos cierren la vía y no nos la vandalicen. Acaban las estaciones del MÍO, acaban los semáforos, eso mismo lo utilizan ellos, el pueblo...”.

Entre tanto, uno de los manifestantes del paro que se hace llamar ‘David’ admite que han bloqueado calles en sur de Cali, pero considera que han generado “cultura y embellecimiento de las estaciones del MÍO”.



“Hemos estado haciendo bloqueos sin violentar a nadie, pero las personas de los barrios aledaños llegan de forma agresiva a quitarnos y decirnos que no somos nadie, pero es mentira, porque hay otras calles abiertas. La semana pasada se hizo una mesa de diálogo con líderes de Ciudad Jardín y otras personas dijeron que no hacían parte de diálogo y dijeron que iban a empezar a quitar las personas, y en la madrugada de hoy, en Ciudad Jardín pasaron camionetas con megáfonos que iban a pasar por este punto a dar bala y a quitar a las personas que estaban aquí”, agregó.



