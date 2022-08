En su primera salida de Bogotá como presidente de la República, Gustavo Petro visitó este miércoles Yumbo, Valle del Cauca, donde se estaba realizando una cumbre entre alcaldes del Pacífico, quienes se reunieron para pedir que se le deje de dar la espalda a su región.



Y Petro se comprometió a hacerlo, pues es el clamor del pueblo que lo eligió como mandatario. “Quiero ver que el pacífico colombiano deje de ser la única zona litoral del océano Pacífico pobre”, aseveró.



Tras escuchar las peticiones de los alcaldes –asistieron 45 del Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca –, quienes hacen un llamado para luchar contra la desigualdad, así como contra la violencia que los azota, el Presidente reconoció que son muchas falencias las que hay en esta región porque históricamente ha sido ignorada e incluso aseveró que la dura realidad del litoral Pacífico va liga al racismo.



“Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y eso es una situación aberrante, anormal. Además, la desigualdad en el país se da entre personas hombres y mujeres, y es entre regiones. Y la mayor de las desigualdades en Colombia en las regiones se da en el Pacífico (...) porque allí es donde habitan los negros, pero llegó una oportunidad, porque ahora los que gobiernan a Colombia son los herederos de los esclavos”, apuntó el mandatario.



Petro durante su primera salida como Presidente a Yumbo, Valle.

El Jefe de Estado aseveró que “esa situación se debe cambiar porque es el mandato que ha dado el pueblo, y mayoritariamente el pueblo del Pacífico”.



En ese sentido, comentó que ese es uno de los propósitos de la reforma tributaria que presentó al Congreso, la cual tiene como propósito luchar contra la desigualdad, por lo que quienes más tienen deben pagar más impuestos. De igual forma, aprovechó para defender la iniciativa.



“Chévere decir: educación superior para todos y todas. Pero eso vale un billete. ¿De dónde sale? La propuesta que hemos hecho a través del ministro de Hacienda es que sale de los que más tienen. Sale de devolver un poco el proceso. Si somos una de las sociedades más desiguales del mundo, pues es obvio que en la capa superior hay que hacer un esfuerzo para disminuir las distancias. Esa es la reforma tributaria”, explicó.



Además, anunció que el Ministerio de la Igualdad, que se creará y que liderará la vicepresidenta Francia Márquez, será el encargado de acabar esas inequidades y el Pacífico será la prioridad por ser el territorio más pobre del país.



Durante la cumbre, al presidente se le leyó, y entregó, la Gran Declaratoria del Litoral Pacífico, un compendio de cuatro puntos acerca de las prioridades de esta región: construcción de paz estable y duradera, cuidado de la vida y la madre naturaleza y perspectivas de desarrollo, diálogo social y procesos de gobernanza territorial, y descentralización.



Pero los mandatarios locales y regionales fueron enfáticos en la necesidad de construir de la mano de las regiones el Plan Nacional de Desarrollo, el cual debe ser radicado en las próximas semanas en el Congreso de la República. Y es que desde las regiones insisten en la necesidad de construir dicha hoja de ruta pensando en las necesidades territoriales y en los trabajos que ya se adelantan. Frente a esto, el jefe de Estado dio un parte de tranquilidad a los mandatarios locales y les dijo que así será, que trabajarán de la mano en la elaboración del Plan de Desarrollo, el cual, entre otras cosas, estará pensado en comenzar a desmontar la desigualdad que viven regiones como la del Pacífico.



Llamado de mandatarios

“Los habitantes del litoral Pacífico son hijos del agua, hijos de ríos caudalosos y del océano Pacífico, pero muchos municipios no tienen agua potable, no tienen energía eléctrica y no tienen conectividad”, aseveró el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



Ospina ha insistido en la necesidad de crear una agencia para el desarrollo del Pacífico. Para el alcalde de la capital del Valle del Cauca, los temas de su cultura tienen que ser relanzados.



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, comentó, por su parte, que desde el Pacífico se hace un “enorme” esfuerzo por calmar el hambre, pero esto es “insuficiente”. “Además de los grandes proyectos de región, tenemos que llegar a esas comunidades en las que podamos calmar las necesidades prioritarias”, afirmó Roldán.

Petro estuvo en la cumbre del Pacífico en Yumbo, Valle.

Entre temas claves habló de la importancia de fortalecer las vías terciarias, que son esenciales para que los agricultores puedan sacar sus productos con mayor facilidad.



Los alcaldes de Buenaventura, Tumaco y Timbiquí, quienes tomaron la vocería de sus compañeros en varios momentos de la cumbre, expresaron que en la región se deben priorizar la inversión en educación, seguridad y garantía de los derechos fundamentales. “



Debemos llevar un mensaje clarísimo y contundente al Gobierno Nacional, mencionando temas como la crisis humanitaria que genera la presencia de los actores del conflicto armado”, sostuvo Víctor Vidal, de Buenaventura.



Durante las dos jornadas de la cumbre, que se inició el martes y terminó ayer, los alcaldes y gobernadores levantaron su voz para que cese la violencia en la región, la cual es especialmente cruda en Cauca y Nariño.