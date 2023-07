El presidente Gustavo Petro llegó a Buenaventura. Desde las primeras horas encuentra en el consejo de seguridad junto al ministro de Defensa Iván Velázquez y el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, al igual que la cúpula militar y policial para analizar la crítica situación que se vive en el puerto sobre el Pacífico

Cabe recordar que el ministro de la Defensa Iván Velásquez llegó al puerto sobre el Pacífico el jueves 6 de Julio para recorrer zonas como el barrio nuevo amanecer y el Ruiz donde habló con la comunidad y conoció de primera mano la situación de violencia y zozobra que viven sus habitantes.



(Lea también: 'Descartan militarización de Buenaventura, pero habrá más policías y soldados')



Inversión social, seguridad y oportunidades de empleo, insistió la comunidad, peticiones que inicialmente hizo al ministro de Defensa, quien arribó primero a Buenaventura, el pasado 6 de julio.



Muchos de los líderes señalaron que esperan verdaderas salidas por parte del presidente Petro, que esta tarde estará en el coliseo Roberto Lozano Batalla, de la ciudad puerto.



Es que la compleja situación social, de violencia, criminalidad e inseguridad que vive Buenaventura motivó a que altos mandos tomaran medidas.



El general William Salamanca, director de la Policía Nacional, señaló, como lo dijo el ministro Velásquez, que habrá más uniformados con fuerzas especiales en los sitios de miedo de las 12 comunas que conforman este distrito.



(Además: Buenaventura: ¿más pie de fuerza será solución a bandas?)



Las amenazas e intimidaciones por la posible presencia de nuevos grupos armados en Buenaventura ha generado un ambiente de zozobra entre los habitantes de la ciudad puerto.



Antes era solo en algunos sectores, ahora es generalizado. Así lo considera Luis Enrique Prado, líder social y comunitario de la comuna 1.



"Ha sido caótico en el distrito de Buenaventura, en especial en algunos barrios de las comunas 10 y 12, donde ha habido un confinamiento de la comunidad en esos sectores por la alta presencia de grupos armados, por la disputa del territorio donde ha habido enfrentamientos de manera caótica, esto ya no es Buenaventura, parece Afganistán", dijo el líder, mientras el presidente Gustavo Petro que llegó ayer al puerto se reunía con altos mandos militares y de Policía.

Facebook Twitter Linkedin

Población de Buenaventura carga con la crisis por violencia y falta de oportunidades Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

El líder Prado aseguró que en las horas de la noche y todos los días, la comunidad habla de "niños aterrorizados, jóvenes, hombres y mujeres, mandan alertas por redes sociales, solicitando alerta de las autoridades por el alto índice de violencia en Buenaventura".



(Lea también: Buenaventura, en encrucijada por bandas: población pidió inversión a Mindefensa)



"El temor es el latente uno sale y no sabe si pueda volver en cualquier momento en cualquier parte puede verse detonado por una bala asesina", dijo Prado.



Sostuvo que "no debe ser normal en un barrio, 10 o 15 personas estén patrullando con un fusil de largo alcance. Un fusil en el mercado clandestino vale $ 40 o $ 50 millones, pero uno ve jóvenes encapuchados con muchos de ellos". Dijo que no debe ser normal en un barrio, 10 o 15 personas estén patrullando con un fusil de largo alcance.

Explicó que los conflictos armados en Buenaventura pueden durar entre 10 y 15 minutos. Solo cuando llegan las autoridades paran.



"Los conflictos armados en Buenaventura se forman por lo general entre 10 a 15 minutos que es la reacción que tienen las autoridades para poder llegar al territorio. Las autoridades nunca se ha presentado un asesinato de un policía en un enfrentamiento de esos cuando hay presencia de la Fuerza Pública hay cesa el fuego eso es una disputa de las bandas criminales", comentó el líder.



"Habrá un comandante en Buenaventura, el cual tendrá un mayor grado de responsabilidad", dijo el oficial Salamanca.



BUENAVENTURA