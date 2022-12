Bajo el ritmo de música del Pacífico, el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez estuvieron en el evento ‘Buenaventura, potencia de la vida en la paz total’, que oficializó un posible diálogo con las bandas delincuenciales 'Los Shotas' y 'Los Espartanos', que han causado dolor y miedo en el Pacífico.



El mandatario nacional hizo ver que poco se publica que Cali, por primera vez en 30 años, tiene menos de 1.000 homicidios.

En Buenaventura, Petro destacó que esa ciudad portuaria completa 85 días sin homicidios y se abren posibilidades para llegar a un acogimiento a la justicia para jóvenes que hagan parte de esas bandas, surgidas de la presencia de de paramilitares y narcotraficantes en esta región.



“Aquí iniciamos un proceso inédito, hay algunas experiencias urbanas hechas por alcaldes aquí y allá, en algún momento del tiempo reciente. Algunas más exitosas que otras....Inclusión juvenil es abrir las puertas de las oportunidades a las y los jóvenes normalmente excluidos que en la ciudad de Cali mayoritariamente son afros, juventud negra”, dijo Petro.



(Le puede interesar: Alerta: en videos, robos que atemorizan en Cali, muchos de ellos en motos)

Por primera vez Cali tiene menos de mil homicidios por año. Una de las ciudades más violentas del mundo ha logrado hacer descender sustancialmente su tasa de homicidios.



La receta: mucha inclusión juvenil. https://t.co/YYJEn5lXoT — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 8, 2022

En ese discurso, el mandatario apuntó: “Poco publicitado está, por ejemplo, que la ciudad de Cali, por primera vez en 30 años, tiene menos de 1.000 homicidios".



Luego, en redes, Petro escribió; Por primera vez Cali tiene menos de mil homicidios por año. Una de las ciudades más violentas del mundo ha logrado hacer descender sustancialmente su tasa de homicidios. La receta: mucha inclusión juvenil".



(Puede leer: Alcalde de Cali designó a Robert Andrey Madrigal como secretario (e) de Cultura)

El mensaje retuiteó un mensaje del alcalde caleño, Jorge Iván Ospina: "La reducción de los homicidios en un 23.6 por ciento y tener el año 2022 como el de menos muertes violentas en 30 años, es un gran logro de todas las instituciones @petrogustavo @AlcaldiaDeCali @FiscaliaCol @PoliciaColombia @PoliciaCali @GobiernoCali @RiesgoCali @Cali_Participa".



(Además, puede leer: Descubren cadáver desmembrado en bolsas y detienen a 4 personas)

El Alcalde ha mostrado, en redes y comunicados, que "se salvan más 260 vidas, fundamentalmente de personas jóvenes, se debe a un esfuerzo interdisciplinario con participación de Fiscalía y la Policía de Colombia".



En ese pronunciamiento, Ospina destacó "un esfuerzo social muy grande en proyectos como Cali Incluyente y Perla y Todas y Todos a Estudiar, entre otros, se conoce que proteger la vida es la principal misión de nuestro Gobierno y Estado pero sin embargo no arranca un titular, ni una columna de opinión, ni una mirada".

“Poco publicitado está por ejemplo, que la ciudad de Cali, por primera vez en 30 años, tiene menos de 1000 homicidios” @petrogustavo pic.twitter.com/h9NkJpZ3N5 — Nardy Dranguet (@NardyDranguet) December 8, 2022

También escribió que "todo se debe a que el perfil de la información está más atada al discurso que evidencia la muerte y no en el esfuerzo valiente que la cuida. Pero a nombre de las mamás que no perdieron a sus hijos, a los hijos que no perdieron a sus padres y a la vida de cientos. Gracias Gracias"



Y señaló: "La política de baja calidad se pretende perpetuar desde el estigma y la falacia. La política de calidad, cuida la vida como lo estamos haciendo en Cali".

Lea más noticias de Colombia

'El gobierno tiene que cumplir los acuerdos': Presidente en Buenaventura