Una lluvia constante acompaña este jueves el cierre de campaña del candidato a la Presidencia, Gustavo Petro, en Cali.



Bajo paraguas, carpas y plásticos, seguidores del aspirante por el Pacto Histórico lo esperan en la plazoleta de San Francisco, en pleno centro de la capital del Valle del Cauca.

La última manifestación del senador y exalcalde de Bogotá en Cali, durante esta campaña, había sido el 6 de marzo pasado.



En esa ocasión, miles de simpatizantes de Petro se reunieron en el Bulevar del Río, para escuchar las propuestas del candidato.



A esta hora, mientras llega el aspirante a la tarima, hay una presentación de raperos, la cual fue precedida por cantoras del Pacífico.



El plato fuerte del cierre de la campaña de Petro será el grupo musical 'Herencia de Timbiquí'.



La visita de Petro a Cali se registrará en momentos en que la campaña presidencial está agitada por cuenta de una declaración que dio Alejandro Gaviria, integrante del equipo del también candidato a la Presidencia, Sergio Fajardo, en el prestigioso diario británico 'Financial Times'. El exministro de Salud afirmó que "es mejor que gane el candidato del Pacto Histórico a que el país siga sumergido en el continuismo".



Ante estas afirmaciones, Petro reaccionó: "Leí la frase y me parece profundamente acertada. Él no está diciendo que va a votar por mi, está diciendo que es mejor controlar en cierta forma un estallido social que envasarlo, porque al envasarlo lo multiplicas por 10".



Y añadió "que se dé el cambio en Colombia permite que la sociedad fluya pacíficamente hacia las transformaciones, en cambio impedirlo es meter la sociedad en una olla presión que en cualquier momento puede estallar. Es lo que él dice y me parece profundo y cierto, ahora su voto hay que preguntarle a él".



El exrector de la Universidad de Los Andes dijo precisamente que "estamos durmiendo en la cima de un volcán (...) hay mucha insatisfacción. Puede ser mejor una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán. El país está demandando un cambio".

