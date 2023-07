La inclusión no debe ser un relleno, un comodín o un discurso obligado en los eventos de moda. Hoy expongo 3 puntos en los que deberíamos estar de acuerdo para derribar juntos varias limitaciones.



(Ingrese al especial: La rebelión de las modelos invisibles)

El primer punto es entender la diferencia entre la inclusión y la cosificación.



Una cosa es que una marca desde su misión provoque una oportunidad incluyente.



Otra muy distinta es montarse en la ola y usar a las comunidades ignoradas para complacer una tendencia mediática.



El segundo punto se refiere a la exotización y el extractivismo cultural, lo cual ocurre, por ejemplo, cuando exhibimos indígenas en las campañas o agregamos sus técnicas a nuestra propuesta. Hasta que no comprendamos la ancestralidad como la raíz de todo lo que nos representa, seguiremos en una espiral de colonialismo.

Hay personajes que siempre van en contra de todo, porque en la contradicción radica su frágil relevancia FACEBOOK

TWITTER

Y en tercer lugar está la necesidad de replantear la crítica destructiva.



Hay acciones muy cuestionables, pero la evolución debe partir de actos constructivos, no de valerse de la era de la cancelación.



Hay personajes que siempre van en contra de todo, porque en la contradicción radica su frágil relevancia.



En esta industria necesitamos ejecutores, no críticos efímeros que se valen de sus 15 minutos de atención.



Avanzaremos cuando entendamos que los desfiles y las campañas incluyentes no son para el deleite del público, sino para quienes detrás del lente o sobre la pasarela se sientan parte de un todo.



¡Hay que seguir trabajando hasta que no tengamos que llamarle inclusión nunca más!