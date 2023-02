Tras casi mes y medio de permanecer cerrada la vía Panamericana, por un derrumbe a la altura de Rosas, Cauca, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció el lunes 20 de febrero la apertura de la vía Depresión-La Sierra-Rosas para uso exclusivo de vehículos cargados de alimentos y leche, así como de servicio público de pasajeros de hasta 42 usuarios.



De noche no se abrirá paso. Mientras que se espera activar esta misma semana la nueva vía que se retrasó por mal clima.

Durante el fin de semana predio, el trayecto por la vía Depresión - La Sierra - Rosas fue sometido a prueba con tractomulas. Los resultados fueron positivos.



Desde Invías se informó que los carros de carga deben tener un peso máximo de 43 toneladas en estos recorridos que se moverán entre Cauca, Nariño y Valle del Cauca.



El director general del Invías, Juan Alfonso Latorre, indicó que, por el momento “será en un solo sentido, en horario diurno y con paso alternado por día, de manera que este lunes, miércoles y viernes, la vía circulará en sentido Pasto – Popayán para transporte de alimentos y leche”.



“El martes, jueves y sábado, el paso será en sentido único Popayán - Pasto, para transporte de oxígeno y gas”,dijo el funcionario.



Así mismo, Latorre señaló que, “en las noches no habrá paso vehicular pues se llevarán a cabo trabajos de mejoramiento y mantenimiento de la vía. En caso de precipitaciones no tampoco habrá paso por este corredor”.



Los horarios en los que operará la vía serán los siguientes:



Vehículos livianos entre las 6:00 a.m. y las 11:00 a.m.



Tractomulas con peso bruto de hasta 43 toneladas, transitarán desde las 11:01 a.m.

Otras rutas alternas

Otra de las rutas alternas es San Francisco (Nariño) - El Pepino (Mocoa), donde el tránsito está habilitado para vehículos livianos de servicio público y de carga hasta doble troque de 30 toneladas y buses de hasta 30 pasajeros.



Se tiene habilitado el tránsito de vehículos de la siguiente forma:



En sentido San Francisco - Mocoa de 4 a.m. a 8:00 p.m., los lunes, miércoles y viernes. En sentido Mocoa - San Francisco de 4 a.m. a 8:00 p.m., los martes, jueves y sábado. Todos los domingos se está realizando mantenimiento del tramo en afirmado.



La otra ruta alterna es, Piedra Sentada (Bordo)- El Tambo - Popayán. El tránsito en esta vía está habilitado para vehículos livianos, pasajeros y carga de hasta 20 toneladas.

