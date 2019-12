Guardas de tránsito reúnen dinero para recompensa por crimen de colega

En el sepelio de la guarda de Tránsito, Lizeth González, los guardas se comprometieron a dar un aporte para ofrecer una recompensa que permita identificar y localizar a los autores del crimen el pasado martes.

"Si no nos unimos los buenos para acabar con los malos, estamos jodidos, estamos llevados, entonces para qué marchas si no es por un mejor país. En la institución guardas de Tránsito estamos recogiendo de nuestro salario para pagar una recompensa a quienes puedan denunciar los autores intelectual y materiales. Esto no debería ser así, aquí todo mundo debería ser civilmente denunciar, pero nos enseñamos a pagar recompensas", dijo uno de los guardas en el sepelio, rodeado de los integrantes de ese cuerpo de servicio dela Secretaría de Movilidad Municipal.



El crimen ocurrió hacia las 5:45 de la madrugada cuando la guarda de Tránsito Lizeth González salió de su casa entre los barrios Santa Fe y Atanasio Girardot.



La mujer, que usaba su uniforme distinguido con el número 245, se estaba montando en la motocicleta asignada para tareas como patrullajes y control al transporte informal.



De las penumbras salió un hombre que se acercó y le disparó a la cabeza. González recibió un impacto que la dejó en agonía hasta morir en el lugar.



La guarda, que era madre de un menor de edad, cumplía 16 años en la institución. Sus compañeros la reconocían como alguien rigurosa y dedicada a la crianza de su hijo.

CALI