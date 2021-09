Cali no tiene patios ni grúas para inmovilizar vehículos: guardas

El Comando Intersindical, que representa Agentes de Tránsito y Transporte, dice que hay conflicto en Secretaria de Movilidad y anota que "en atención a las múltiples irregularidades que se han venido presentando al interior dela Secretaría de Movilidad, y en su operatividad debido a la falta de planificación, falta de coordinación, falta de gestión, falta de real conocimiento de la actividad".



Aseguran que "no es la primera vez que sufrimos la falta de lugar (patios) para trasladar vehículos a inmovilizar y más aún los involucrados en situaciones penales como son los casos que involucran lesiones personales u homicidios en accidente de tránsito, esto debido al frecuente incumplimiento del convenio interadministrativo en lo atinente a la prestación de este servicio, motivo por el cual hemos reiteradamente realizado denuncias ante los entes de control y los medios de comunicación por tal anomalía".



El comando intersindical dice que "ha sido constante el incumplimiento de la provisión del número de grúas para la operación acordado para cada turno de trabajo, donde incluso a los agentes les toca “rogar” por una grúa y en varias oportunidades esta llega y el operador se rehúsa a realizar el traslado del vehículo".

La secretaría de Movilidad implementó, entre el viernes y el domingo en la madrugada, 24 operativos. Foto: Cortesía alcaldía de Cali

Por otro lado, dice el comunicado, el sistema de coordinación de las grúas tampoco es oportuno e incluso la Supertransporte al momento de sancionar la Secretaria de Movilidad por la situación del transporte informal, no autorizado o conocido como “pirata”, evidenció esta problemática que no ha sido revisada por la Contraloría Distrital o por lo menos no se ha pronunciado por el continuo incumplimiento del convenio interadministrativo con el CDAV".



Los sindicatos dicen también que "por la división que existe entre el secretario de despacho y subsecretario de Servicios de Movilidad que genera trabas, demoras, desinformación, malos entendidos, afectación negativa del clima laboral e incluso entorpecimiento a la labor de los agentes de tránsito"..



El Comando Intersindical dice que "así las cosas, los Agentes de Tránsito, con el fin de que los entes de control tengan conocimiento y tomen acciones, aclaramos que no es negligencia nuestra la no inmovilización de vehículos por accidentes de tránsito con lesiones u homicidio, e incluso por infracciones de tránsito o transporte, ya que en varias oportunidades no hay grúas, o el operador de la grúa se niega a trasladar el vehículo, y se presentan casos como el actual en el que el contratista no presta el servicio debido a la terminación del contrato".



De acuerdo con los sindicatos, "el privado ha tercerizado la operatividad tal como en el caso de unas motocicletas y otros vehículos que se utilizan para los agentes de tránsito que atienden los casos de accidentes de tránsito y/o homicidios, las cuales no son de propiedad de la alcaldía de Santiago de Cali, son de un tercero, desconocido y que sería bueno investigar esto por parte de los entes de control y judiciales si se está pagando un alquiler o remuneración alguna por su uso por parte de la secretaria de movilidad a un tercero".



El parque automotor oficial que se debe utilizar para la labor de los agentes de tránsito no se ha renovado desde hace varios años. "En cuanto a los automóviles y camionetas, estas son utilizadas por particulares o funcionarios de oficina a los cuales incluso hay que llevarlos desde su casa al trabajo y de este a su casa en el día, pero en la noche para el servicio nocturno no se pueden tocar por parte de los agentes para su labor".



Los sindicatos critican que "contrario a tomar medidas para mejorar la operatividad, para la operación de los agentes de tránsito, se toman medidas como con el combustible el cual solo se autoriza dos días a la semana, sin tener en cuenta que estos vehículos operan en doble jornada todos los días de la semana, situación que muestra un total desconocimiento de nuestra función



El comunicado lo suscriben Héctor Mauricio Álvarez, presidente de Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte (Singtt); y Andrés Felipe Ávila Torres, de Asociación de Agentes de Tránsito (Asagentran).

