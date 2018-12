Guarda está crítico por disparos, tras robo de $ 24 millones

Uno de los dos guardas de una empresa de valores sigue en estado crítico en la clínica Nuestra Señora de los Remedios, en el norte de Cali, luego de ser atacado con disparos al igual que a su otro compañero por dos desconocidos que les hurtaron 24 millones de pesos, cuando salían de un centro médico en la carrera 5 con calle 55, en el barrio Flora Industrial. El segundo guarda está fuera de peligro y en observación en la misma clínica.

Este robo sucedió el pasado viernes (21 de diciembre).



El coronel Henry Ramírez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, dijo que ambos guardas habían venido recogiendo dinero, luego de ir a diferentes entidades y locales comerciales de la capital vallecaucana.



"Hubo resistencia por parte de los guardas y les dispararon", dijo el oficial. Al parecer no solicitaron acompañamiento de la Policía en este recorrido y teniendo en cuenta que llevaban una cuantiosa suma de dinero.



"En el momento en que pidan acompañamiento nosotros estamos dispuestos a brindárselo. El modus operandi indica que ellos (los ladrones) ya tenían determinado el recorrido que tenían los guardas para, posteriormente, cometer el hurto", dijo el coronel Ramírez.



Cuando ocurrió este hurto no habían transcurrido ni 24 horas de otro robo, registrado en un banco del norte de la ciudad, registrado a las 10:35 de la mañana del viernes. Ese hurto lo cometieron hombres vestidos con overoles de mecánico. Robaron bajo la modalidad del 'taquillazo'.



El 7 de diciembre pasado, tres hombres fueron señalados de haber robado 6'947.000 pesos de las personas que estaban trabajando en las cajas de la sede del Banco de Occidente, en el barrio La Flora, en el norte de Cali.



De acuerdo con la Policía Metropolitana, los tres desconocidos ingresaron a la entidad bancaria con armas de fuego e intimidaron a los empleados del banco y a algunos clientes en el sitio. No obstante, no hubo ninguna agresión contra los empleados o los mismos usuarios.



La Policía anotó que el robo se perpetró a las 3:20 de la tarde de ese viernes, en el Día de las Velitas. Los tres delincuentes se desplazaban en motocicletas. Dos en uno de los vehículos y el tercero en otra moto. Portaban gorras.



Entre enero y noviembre de este año, la Policía Nacional reportó 3.033 denuncias al comercio de Cali frente a 1.174 del mismo lapso del 2017, según datos recogidos por el programa 'Cali Cómo Vamos'. También reportó otras 13.225 denuncias de robos a personas en Cali, entre enero y noviembre de este 2018, mientras que en el mismo período del 2017 hubo 11.830.



