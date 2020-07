‘La educación es esencial para la recuperación del Valle del Cauca'

Si una enseñanza ha dejado la pandemia del covid-19 en Cali y el Valle del Cauca es que en este territorio hay solidaridad, generosidad, trabajo en equipo y estas características han sido esenciales para asumir los desafíos de la crisis sanitaria y serán, además, los pilares de la recuperación económica en la pospandemia.



EL TIEMPO habló con directores de gremios y corporaciones acerca de la reactivación de Cali y el Valle. Ellos coinciden en que la tarea inmediata es la protección del empleo y comenzar a recuperar las plazas de trabajo que se han perdido. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, señala que se han destruido unos 340 mil empleos.

Una tarea -que según las fuentes consultadas- es inaplazable es una educación de calidad, pertinente, y enfocada al bilingüismo.



Y hay consenso en que, más que nunca, ahora es esencial la campaña ‘Vallecaucano compra vallecaucano’.



María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, afirmó que para encaminar el desarrollo del Valle “hay que continuar esos planes de medio y largo plazo que teníamos, esos grandes proyectos de desarrollo de la región, entre ellos, el Tren de Cercanías -que nos brindará conectividad a toda la ciudad-región-, insistir y terminar la contratación de la malla vial, terminar la Buga - Loboguerrero- Buenaventura, el dragado del puerto de Buenaventura, la recuperación del río Cauca. Todos esos proyectos generan desarrollo”.



Para María del Rosario Carvajal, directora ejecutiva de Unidad de Acción Vallecaucana, la reactivación económica y social que ya se inició debe continuar porque la pandemia “es de largo aliento” y los caleños deben seguir trabajando, seguir reactivando la economía, pero adquirir una cultura ciudadana de responsabilidad en las actividades empresariales e individuales, el autocuidado, el uso de tapabocas y otras medidas de bioseguridad.



La directora ejecutiva de Procaña, Martha Betancourt, señaló que el gremio de los cultivadores de caña pondera “la importancia del sector agropecuario y del sector salud como fundamentales para la vida de todos los ciudadanos. El Valle tiene un sector agropecuario pujante no solo por la caña, tenemos café, frutas, ganado y una industria avícola fuerte, así que en la medida en que podamos desarrollar esos sectores y comprar lo nuestro, comprarle a nuestros productores agropecuarios, va a ser un gran apoyo”.



Las empresas del clúster de salud del departamento, agregó Betancourt, son importantes en la reactivación por sus desarrollos y su peso en el país.



Alejandro Ossa, director ejecutivo de la Agencia de Promoción de Inversión en el Valle del Cauca, Invest Pacific, expresó que a pesar de la situación “somos optimistas. No solamente hemos obtenido unas respuestas positivas respecto al impacto de las empresas en el tejido empresarial que nos corresponde a nosotros, que son las compañías de capital extranjero, que si bien se han visto afectadas son muy pocas las que han tenido problemas en sus ingresos y tener que despedir empleados”.



Ossa subrayó que los sectores público y privado de Cali deben enfatizar en la educación porque una de las actividades de atracción de inversión que no ha parado durante la pandemia es la prestación y tercerización de servicios enfocado en los contact center. “Hoy en día, en Cali y el Valle del Cauca, han llegado empresas que generan unos 3.000 nuevos empleos directos, pero necesitamos que esos empleos, que se van a generar de aquí a diciembre, sean para personas totalmente bilingües”, dijo.



El director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, Edwin Maldonado, afirmó que “nuestra gente y nuestras empresas han demostrado una gran capacidad de resiliencia y por eso confío que en el mediano plazo, con un trabajo articulado, consolidaremos un entorno productivo más competitivo, que se adapte a los nuevos escenarios y aproveche las oportunidades generadas, para recuperar rápidamente las fuentes de ingreso y empleo de nuestra región”.



Fernando Umaña Mejía

Corresponsal El Tiempo Cali

@ferumapress