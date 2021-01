Gremio médico pide volver a una cuarentena estricta en Cali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, presidió un comité científico en el que participaron médicos especialistas y asociados, con autoridades de salud de Cali y Valle del Cauca.



En la reunión se valoró el incremento de casos que ha llevado a porcentajes del 97 por ciento de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para covid y de un 95 para otras patologías.



El presidente del Colegio Médico del Valle, César Augusto Prieto, dijo que se le hicieron dos propuestas al Alcalde. "Una que nuevamente se adopte el confinamiento obligatorio por dos semanas, que es el periodo epidemiológico que sigue el virus. Pero como fue al principio cuando no pudo salir nadie"..



La segunda se dirige al Gobierno para que declare la alerta roja en el sistema hospitalario nacional.

"Estamos viendo los efectos de las rumbas, de las aglomeraciones, de las celebraciones del mes de diciembre. Deberíamos tener una cuarentena bastante estricta porque la gente no cumple las normas de bioseguridad, no usa los tapabocas adecuadamente, no se lava las manos y la gente, por lo general, no guarda el distanciamiento social", señaló el doctor Jorge Enrique Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos.



Los facultativos dicen que las medidas se deben acompañar con una garantía de la entrega de ayudas a las familias más vulnerables.



El alcalde Ospina, quien es médico, dijo que ha conocido las preocupaciones y llamados del gremio, pero por ahora se acude a medidas que permitan frenar el ritmo de contagio, sin paralizar las actividades en la ciudad.



Aseguró que las autoridades se esfuerzan en controlar situaciones y que la mayoría de ciudadanos acoge las medidas, pero espera que se generalice esa actitud para salvar vidas.

Los concejales se inclinan porque se llegue a la judicialización de los infractores de las medidas no sienten el peso de una sanción.



El concejal Fernando Tamayo pide aplicar el articulo 368 del Código Penal que permite judiciaizar a los infractores de medidas como uso de tapabocas, distanciamiento social y realizacion de fiestas.



Desde marzo cuando se declaró la emergencia se han emitido cerca de 80.000 comparendos pero se ha cobrado menos del 5 ciento.



El concejal Milton Cstrillón considera que los comparendos se han convertido en una burla para quienes son sancionados. En ese sentido considera que se debe ejercer la autoridad con la judicialización de los infractores.