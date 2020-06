El Pacífico colombiano está en jaque a causa del coronavirus

Los dos puertos del Pacífico colombiano, Buenaventura y Tumaco, afrontan la peor de sus crisis hospitalarias. De hecho, en el primero no hay ni una cama de UCI disponible pese a las promesas del Gobierno Nacional.



Pero es la corrupción que se ha vivido en Buenaventura en décadas anteriores la que le pasó la cuenta de cobro al sistema de salud del segundo puerto más importante del país.

Buenaventura tiene más de 350.000 habitantes y hace siete años se quedó sin su único hospital público, porque la misma corrupción obligó a su liquidación y luego en 2017 lo abrió sin haber superado sus dificultades económicas, así que ahora este centro asistencial no tiene camas tipo UCI para atender a pacientes de todo tipo y, sobre todo, a contagiados de covid-19.



Lo grave, como lo reconocen la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán; la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes; y el alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, es que los casos en el puerto siguen en aumento. De hecho, Buenaventura es la segunda municipalidad en todo el Valle de Cauca con más casos de covid-19, después de Cali.



Ya la secretaria Lesmes había hecho el llamado para que en el hospital público, con el nombre de Luis Ablanque de la Plata, se adecuara uno de los pisos para los pacientes de coronavirus.



"La situación es crítica. Buenaventura no está preparada, viene muy lento el proceso de adecuación del hospital, lo que significa una presión adicional para el departamento".

Cientos de personas en Buenaventura creyeron una noticia falsa que decía que bañarse en el agua del puerto los iba a inmunizar contra el coronavirus y decidieron ir al mar para bañarse. Foto: archivo particular

Prácticamente, 496 enfermos hasta el jueves y 25 fallecidos (hasta el primero de junio) han buscado recuperarse en sus casas. La opción que le queda a Buenaventura en atención en salud es la clínica privada Reina Sofía. Pero allí solo hay 12 camas UCI.



"Los primeros equipos que nos lleguen del Gobierno nacional, las unidades de cuidados intensivos, serán destinados para Buenaventura; estamos poniéndonos de acuerdo con la clínica Santa Sofía para dotar el número de camas y adaptando nuestro hospital departamental para proveerlo de camas de unidad de cuidados intensivos", dijo la gobernadora del Valle.



"Estamos pidiendo que nos coloquen en la categoría de las ciudades con mayores dificultades. Nos sentimos solos", dijo Vidal y agregó que en abril el Ministro de Salud prometió que en Buenaventura se entregarían 58 nuevas camas UCI y otras 23 de hospitalización, y no han cumplido.(Le recomendamos nuestro top 10 de las 'colombianadas' más ocurrentes de la cuarentena)

Para la secretaria Lesmes, la situación en el puerto es dramática. "Tenemos un índice de positividad de las pruebas del 25 por ciento, tenemos la letalidad más alta del país, es decir, la tasa de mortalidad por el número de habitantes y el número de personas fallecidas".

Tumaco se está saliendo de control

Sumándose a los llamados de la administración departamental y municipal, el senador Alexánder López también lanzó un SOS por Buenaventura y otros municipios del Pacífico.



"Estamos hablando de casi un millón de personas que están en el puerto, originarias del Pacífico colombiano, contando con los visitantes", dijo el senador López, quien también se refirió a la crisis de la salud en Tumaco, donde abunda la pobreza y hay una conducta recurrente de desobediencia hacia la cuarentena.

Los tumaqueños no han respetado la cuarentena y se volvió común que la Policía interviniera en rumbas para evitar que se propagara más el virus. Foto: Mauricio de la Rosa

Aquí hasta el personal de la salud se ha visto fuertemente afectado por el covid-19.



Algunas enfermeras y auxiliares que ahora son pacientes no tuvieron otra opción que entrar en cuarentena obligatoria, entre ellas tres enfermeras jefe. "Ellas han tenido síntomas de la enfermedad, pero ya están en aislamiento", informó la alcaldesa de la localidad, María Emilsen Angulo, quien añadió que las tres enfermeras hacen parte del equipo de la Secretaría de Salud de Tumaco.



Según cifras del INS, en Tumaco había 728 casos positivos y 30 muertes por covid-19 hasta el primero de junio.



Frente a esta realidad, la Alcaldía de Tumaco hizo la convocatoria abierta para contratar un médico general con experiencia en salud pública y dos enfermeras también con experiencia. Además, se debió realizar una gran reestructuración en el interior de la Secretaría de Salud.

"Puntualmente, lo que ha pasado es que hemos tenido que mandar a aislamiento preventivo a gran parte del equipo de la Secretaría de Salud", señaló Angulo.



Para agudizar la crisis, también circulan falsas creencias entre los tumaqueños, como la de que la enfermedad se cura con una supuesta planta medicinal denominada ‘matarratón’, que si bien reduce la fiebre, no causa mayores efectos a la hora de aliviar otros síntomas.



Otro rumor fue el del hospital San Andrés. Allí, un médico dijo que obligaban a los empleados a trabajar con el coronavirus, por lo que su gerente interventor, Pedro Espitia, salió a aclarar la situación. "Me permito informar que esto no es real y el médico que reveló la información falsa no presta sus servicios a ese centro asistencial desde hace aproximadamente siete años".



Este hospital de segundo nivel atiende –además de pacientes deTumaco– también recibe a los de 11 municipios del litoral Pacífico y de Nariño, y está a la espera de 15 camas UCI y cinco ventiladores mecánicos, al igual que otras 10 camas para hospitalización que les entregará la Gobernación de Nariño

En Chocó también hay una fuerte preocupación

Jefferson Mena, gobernador (e) de Chocó, manifestó que la situación del departamento es crítica y la región no está lista para atender la pandemia, así que buscará un mes más de cuarentena mientras consiguen insumos para la red hospitalaria.



"Chocó no tiene camas UCI en la red pública. La idea es tener 82 respiradores que se convertirán en camas UCI. Estamos trabajando a marcha forzada para tener listas las instalaciones, pero hoy no hay nada, necesitamos fortalecerlo".