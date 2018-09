'Grave incendio en el cerro Cristo Rey de Cali habría sido provocado'

El secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cali, Rodrigo Zamorano, sostuvo que el incendio que devastó una enorme área del cerro Cristo Rey desde la tarde del viernes y que estaba siendo controlado hasta entrada la madrugada y la mañana de este sábado por 99 bomberos ante la magnitud del desastre, había sido causado por manos criminales. De los 99 bomberos, 75 correspondían a Cali y 24, al sector El Mameyal, donde se presentó la mayor afectación.



Dijo que esa posibilidad se contempla porque el incendio empezó en dos frentes, de manera simultánea, ocasionando un gravísimo impacto ambiental. Se calcula que más de un kilómetro de extensión fue devorado por las llamas.

Según el Cuerpo de Bomberos, la emergencia fue controlada en una labor titánica por no afectar vidas y no implica riesgo alguno para las viviendas cercanas. A las 10 de la mañana de este primero de septiembre, los Bomberos informaron que el incendio ya se estaba extinguiendo, con apoyo del helicóptero Bambi de la Fuerza Aérea. El helicóptero tiene capacidad para transportar 640 galones.



Para controlar el incendio se utilizaron 40.000 galones de agua, bombas de espaldas, herramientas de mano (batefuegos, machetes, palas, linternas, entre otros elementos.



"Aún no se tiene la totalidad del área afectada ya que en el lugar hay poca visibilidad". El organismo de socorro anotó que se afectaron pasto y rastrojos, así como animales del lugar.

A esta hora: Helicóptero Bambi de la @FuerzaAereaCol presta apoyo para apagar fuego que se reinició en Cristo Rey. Activados con @BomberosCali119 que desde las 5:00 p.m. de ayer lucharon por controlar este incendio forestal, que en la mañana de hoy retoma fuerza. pic.twitter.com/ZwTVXwzwnZ — Gestión del Riesgo (@RiesgoCali) 1 de septiembre de 2018

Durante unas 11 horas, el organismo de socorro buscó controlar la conflagración. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Los Bomberos indicaron que se requirieron unas 11 horas para controlar el fuego.

Se utilizaron 40.000 galones de agua, bombas de espaldas, herramientas de mano (batefuegos, machetes, palas, linternas, entre otros elementos FACEBOOK

TWITTER

El cuerpo de socorro atiende esta emergencia con cuatro máquinas extintoras, tres carros tanques, dos móviles forestales, dos ambulancias y un móvil logístico.

Debido a la gravedad de la situación, la emergencia fue atendida por casi un centenar de bomberos. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

El Cuerpo de Bomberos de Cali cuenta con 520 bomberos, dispuestos no solo a hacerles frente a gigantescas conflagraciones con la premisa de salvar la mayor cantidad de vidas, a costa de la suya propia.

Así se vivió la emergencia por el incendio. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Los Bomberos señalaron que en lo corrido de este 2018 se han presentado 374 incendios forestales en Cali, afectando los cerros tutelares.

En lo corrido de este 2018 se han presentado 374 incendios forestales en Cali FACEBOOK

TWITTER

En solo el primer semestre de este 2018 atendieron 5.859 incidentes en la ciudad y en el 2017, fueron 10.263. Los rescates de emergencia son los que más predominaron entre enero y junio pasados con 1.635 reportes. Siguieron 1.186 casos de quienes pidieron ayuda para que los bomberos auxiliaran a algún enfermo.

Aspectos de la conflagración. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Otro aspecto desde el cerro Cristo Rey en momentos del incendio el viernes 31 de agosto. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Esta fue la dimensión del incendio. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Estos héroes voluntarios también atendieron en este primer semestre del 2018, 774 incendios de todo tipo, desde estructurales, forestales, vehiculares, eléctricos en vía pública y hasta por basuras. También se enorgullecen de que en estos primeros seis meses del año rescataron a 341 personas que quedaron heridas en accidentes de tránsito.



CALI