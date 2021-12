El presidente Iván Duque encabezó este miércoles la inauguración de Celsia Solar La Paila. Es una granja solar que tiene una capacidad de 9,9 megavatios y está conformada por cerca de 29.000 paneles fotovoltaicos.

El presidente Iván Duque encabezó ayer la inauguración de Celsia Solar La Paila. Es una granja solar que tiene una capacidad de 9,9 megavatios y está conformada por cerca de 29.000 paneles fotovoltaicos.



Atiende el 34 % del consumo energético de la planta productora de dulces Colombina para 90 países. Está en La Paila, en Zarzal.



(Lea también: El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, viajó a Cali y disfrutó Petronio)



“Somos el segundo país más biodiverso y uno de los más amenazados por el cambio climático. Con la Ley de Acción Climática, uno de los grandes objetivos es ser carbono neutral en 2050”, dijo Duque.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Iván Duque con directivos de Celsia y Colombina. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

“La segunda gran apuesta es que en 2030 reduciremos las emisiones de gases de efecto invernadero en 51 %”, añadió.



Duque también explicó que en este propósito, la acción más importante que se ha desarrollado es la transición energética.



(Además: Extinción de dominio a millonarios bienes de narcos en el Valle y Cauca)



"Una transformación que es elocuente: al inicio del Gobierno estábamos en 28 megavatios de energías renovables no convencionales; el año entrante estaremos dejándole al país más de 2.800 megavatios que estarán terminando su instalación en diciembre de 2022, es decir 100 veces más que en agosto de 2018. Esto es gracias a la alianza público – privada. Hoy, Celsia es líder nacional en el desarrollo de energías renovables no convencionales en el país. Esta es la Colombia sostenible que estamos construyendo entre todos”, afirmó Duque.



El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, expresó: “Hoy tenemos cerca de 19 granjas solares de gran escala y más de 10 proyectos de autogeneración”.



(Lea también: Si no es mía no es para nadie: reincidente en agresiones a expareja en Cali)



César Caicedo, presidente de Colombina, dijo: “Esta es nuestra segunda granja solar. El 25 % del consumo total de energía de la compañía provendrá de fuentes renovables no convencionales”.



Ricardo Sierra, líder de Celsia, manifestó: “Con nuestras granjas solares damos competitividad a las empresas”.



CALI