Cali se alista para volver a abrir las puertas de sus grandes eventos 

Desde el mismo día en que fue declarada la pandemia, sectores como el de la cultura y los espectáculos cerraron de manera inmediata. A partir de ese momento empezaron las cancelaciones y las grandes pérdidas económicas.



Después de 15 meses de estar cerrados, se empieza a abrir una puerta para la reapertura de este sector del entretenimiento.

El reconocido empresario de espectáculos, Martín García Jr. habla sobre los retos de volver a abrir en un difícil panorama social y económico de la ciudad.



¿Cómo resistió en pandemia?



Fue muy difícil. Todos los temas de los que no hay algún precedente son complicados de manejar. En nuestro caso fue un cierre cien por ciento durante un tiempo muy largo que todavía sigue continuando.



Los otros mercados cerraron tiempos cortos; podían funcionar en un 10, 20, 30, 40, 50 y 70 por ciento. Nosotros funcionamos en un cero por ciento durante un año y seis meses y siguen corriendo. La verdad es muy difícil que en este momento nos digan que podemos aperturar pero que si faltando o cuatro días para el evento la ocupación de UCI está por encima del 85 por ciento tenemos que cancelar o aplazar. Fue un tema de mucho aprendizaje que esperamos no se nos vuelva a repetir y poder salir adelante.



¿Cómo piensa hacer la reapertura?



La reapertura se está organizando con la mano de la Alcaldía con el tema de bioseguridad, controles que ellos están planteando. Nosotros queremos cumplir con todos los requisitos que ellos nos plantean, precisamente para que no haya ningún pero para no dejarlo realizar.



Estamos planteando en primera instancia el festival de tatuajes, el Cali Tattoo, que es el más grande de Colombia y uno de los más grandes de suramérica. Vamos a contar con más de 250 stands de tatuadores, no solo colombianos, sino también del extranjero. Es un festival que atrae mucho turismo para la ciudad y esperamos que todo salga bien. Esto va a ser el 3, 4 y 5 de julio. El segundo evento va a ser en Rancho Cañasgordas el 31 de julio. Va a ser con solamente con zona de palcos para la distribución de los clientes para poder mantener el tema de distanciamiento.

Martín García recomienda tener una mayor oferta de servicios.

¿Qué reflexiones puede sacar de esta experiencia?

​

Aprender a tener cultura del ahorro y a diversificarse mucho más. Sé que es difícil cuando tu profesión es una y es tu conocimiento, y lo sabes hacer bien, pero estos nos muestra que es importante aprender a diversificar el portafolio de servicios.



¿Cuál es el gran reto que tienen ahora?

​

Es lograr llevar la misma calidad de eventos en cuanto a experiencias y artistas con un menor aforo. No podemos utilizar el cien por cierto de las localidades, eso hace que el evento tenga menores ingresos, nuestro mayor reto es no restar en calidad de artistas ni calidad de experiencia teniendo en cuenta que nuestros ingresos van a ser menores. El segundo gran reto es que las personas que asistan a nuestros eventos puedan hacerlo de manera biosegura.



Que logremos llegar a cero contagios en nuestros eventos. Esto lo logramos siendo más organizados en la estructura general del evento, los desplazamientos internos, los contactos entre personas de servicio y clientes, y otros aspectos que vamos a tener controlados.



¿Qué recomendaciones le haces a alguien que quiera incursionar en este campo de ser empresario de eventos?



Que se arriesguen que es gratificante la sensación de aportar a la cultura y a la creación de empleo en tu ciudad. No es un campo fácil pero si te divierte y te apasiona lo que haces vas a conseguir buenos resultados.



CALI

