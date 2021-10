Golpean y desvisten a dos mujeres que estarían robando en el centro de Cali

Hay polémica en Cali por la circulación de un video en el cual se observa como golpean y desvisten a dos mujeres que, presuntamente, estaban robando.



Hacia las 4:00 de la tarde de ayer se presentó un alboroto en el centro de Cali, en la carrera Sexta entre calles 13 y 14, a unas cuadras de la plaza de Cayzedo,



El sitio es un área de alto movimiento comercial, en un corredor que muchas veces se convierte en peatonal ante la circulación de vendedores y clientes sobre la calzada.



En ese lugar empezó el rumor sobre un presunto intento de hurto.



En medio de la confusión surgieron acusaciones contra dos mujeres, que supuestamente habrían intentado el hurto en un centro comercial, en una modalidad conocida como 'robo hormiga'.



Otros aseguraban que era un hurto con el sistema del 'cosquilleo', que consiste en aprovechar la distracción de una persona y despojarla de alguna pertenencia en medio de los peatones y en almacenes concurridos.



Las dos mujeres son interceptadas en el camino. De un momento, varias personas las agarran y empujan hasta que las dos mujeres terminan semidesnudas al serles arrancadas sus camisetas.



Esa práctica es conocida como 'masajeada' y es cuestionada por las autoridades porque resulta contraria a las disposiciones legales.



El comandante de la Policía Metropolitana, general Juan Carlos León Montes, ha mantenido un llamado para que no se incurra en estas agresiones y advierte que los responsables se pueden ver sometidos a procesos judiciales.

Las mercancías o pertenencias habrían sido recuperadas durante los incidentes.



Una patrulla de la Policía llegó para conocer el caso y los uniformados debieron esforzarse para frenar las agresiones. Las dos mujeres fueron sacadas del sector en un carro de la institución armada.



En este caso no se habría presentado denuncia y no se aplicaría medida debido a que no fueron reportadas en flagrancia cuando llegaron los policías.

