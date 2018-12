Gobierno Departamental insiste en llamado a la comunidad para censarse

Desde el Gobierno Departamental y Municipal se hace, de nuevo, un llamado a los caleños y a los habitantes de los 15 municipios del Valle que no quedaron censados, para que acudan a los puntos instalados por el Dane para censarse.

De acuerdo con los resultados del último censo, se reportó una drástica reducción de la población en el departamento, situación que afectará la transferencia de recursos para la región.

Tenemos en el Valle cerca de 800.000 personas que no se cesaron

“Sabemos que estamos en época de Navidad, en época de vacaciones, de regocijo, pero estamos muy preocupados porque la comunidad no está acudiendo al llamado de censarse”, dijo la directora de Hacienda del Valle, María Victoria Machado, quien precisó que la reducción en la población impacta de forma negativa las asignaciones presupuestales.



“La gente no ha respondido de la mejor manera, es importante recodarles a todos los vallecaucanos que vamos a ser el único departamento del país que está disminuyendo población y, por lo tanto, los recursos del Sistema General de Participaciones van a disminuir”, dijo la funcionaria.



Desde la Gobernación se han puesto todos los requerimientos logísticos y técnicos para evitar esta afectación en las finanzas de las entidades territoriales más vulnerables del departamento que son los municipios de 4, 5 y 6 categoría.



“Si los datos del Dane se quedan como están, pues los únicos que se van a perjudicar son los estratos 1, 2 y 3 del departamento, quienes van a ver afectados en los próximos años los recursos del SGP para los subsidios”, indicó la directora de Hacienda.



La Gobernación tiene una línea telefónica de asistencia a las personas que no han sido censadas, pueden llamar al 6200200. Ahí recibirán información sobre los puestos censo que el Dane ha dispuesto en Cali en las sedes de la Gobernación, la alcaldía de Cali, Dane, comunas 7, 13, 14, 15, 17 y 21. Así como en los municipios de Pradera, Sevilla, Ansermanuevo, Cartago, Caicedonia, Toro, Obando, El Cairo, La Victoria, Trujillo, La Unión, El Águila, Restrepo, Argelia y Buenaventura.