Gobernadora y rector piden que no haya paro indefinido en Univalle

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela, les solicitaron a los estudiantes no mantener el paro indefinido que fue establecido durante los últimos días.

En la mesa extraordinaria con los representantes de las sedes regionales de Univalle, Toro y Varela le pidieron a la comunidad universitaria continuar con las actividades académicas para evitar la pérdida del semestre.



La Gobernadora dijo que aunque comparte el derecho a la protesta, los estudiantes pueden acudir a otro tipo de actividades, mantener asamblea permanente, salir a las marchas, pero no un paro indefinido.



"Estamos de acuerdo con que ellos salgan a manifestar lo que quieren, lo que esperan del Gobiern y es completamente democrático, pedir sus reivindicaciones sociales, pero lo que no queremos es que se pierda el semestre”, dijo.



El rector de Univalle solicitó el retorno a las aulas porque el semestre no será cancelado ya que organizar tres periodos en un año resulta complejo.



“Somos respetuosos de la autonomía de los estudiantes, de sus distintas formas de movilización y de protesta. Queremos hacerles un llamado para que entiendan que pueden haber asambleas por facultades, movilizaciones sectoriales o por sedes pero combinadas con el calendario académico”, dijo Varela.