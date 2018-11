Gobernadora pide a Emcali mover cable submarino en vía al mar

La gobernadora Dilian Francisca Toro le solicitó a Emcali asignar más personal y mayor celeridad para mover el cable submarino que se encuentra en la vía Simón Bolívar, antigua carretera a Buenaventura que se encuentra en proceso de rehabilitación.

El cable submarino de Internet se encuentra sobre el trazado de este corredor.



“La vía Simón Bolívar a Buenaventura la estamos haciendo, esto nos va a generar muchísimo turismo y desarrollo agrícola. Tenemos un problema y es con Emcali, pues el cable submarino esta por toda la vía. Necesitamos correr porque, si no, no podemos hacer la vía”, dijo la mandataria regional



En la recuperación de esta vía se invierten 43.000 millones de pesos. Se trabaja entre El Pailón y Aguaclara.



“Nos encontramos que, a pesar de que teníamos conocimiento de la existencia de una red, no se había detectado que en este proceso constructivo necesitamos el acompañamiento de Emcali que es el dueño de la fibra óptica que va desde Buenaventura hasta Cali”, dijo el secretario de Infraestructura del Valle, Miguel Ángel Muñoz.

“Emcali tiene que ir adelante con sus cuadrillas, mostrando la ubicación de esta fibra óptica para que en el proceso constructivo, en el que se tiene que ir haciendo excavaciones, no vayamos a hacer un daño que pueda causar un trauma a los usuarios de la red”, señaló el funcionario.



“Ya hemos tenido conversaciones con Emcali, ya tenemos unos acuerdos previos y ellos están adelantando un proceso licitatorio para efectos que ese acompañamiento no vaya a generar grandes demoras dentro del proceso constructivo y al mismo tiempo evitar que esta red sufra daños y ocasione perjuicio a la comunidad que la utilice”, agregó.



La rehabilitación de 30 kilómetros de la Simón Bolívar mejorará la conectividad de los 10 corregimientos y sus veredas que se encuentran a lo largo de esta vía que en el pasado comunicó a Cali con Buenaventura.