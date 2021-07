Gobernadora expidió decreto de medidas y habló de cierre de fronteras

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, emitió el decreto que reglamenta

el toque de queda en 40 de los 42 municipios y la ley seca para evitar situaciones que desencadenen desmanes, este 20 de julio.



El toque de queda no rigen ni en Cali ni en Buenaventura por ser autónomos como distritos especiales.

La mandataria dijo que ambas medidas son transitorias, pues entraron a regir desde las 7:00 p. m. de este lunes hasta las 5:00 a. m de este martes festivo.



El toque de queda y la ley seca volverán a las 7:00 p. m. de este martes hasta las 5:00 a. m. de este miércoles, 21 de julio, en los demás 40 municipios.



"De esta manera queda en firme el toque de queda y ley seca, exceptuando los distritos especiales de Cali y Buenaventura", reiteró la gobernadora Roldán.



El decreto contempla 39 excepciones para ciudadanos que desempeñan actividades como la asistencia, prestación de servicios de salud y asociados a labores de salud pública relacionadas con el coronavirus, además de personal asistencial de menores de edad, población con discapacidad y adultos mayores.



"Igualmente, se excluye del toque de queda a vehículos de servicio de transporte público, ambulancias y a trabajadores de la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos y productos de limpieza y aseo, además de personal perteneciente a equipos de atención de emergencias veterinarias", explicó.

'Sí se puede viajar adentro del Valle'

También hay excepciones para aquellos que necesiten viajar desde y hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y quienes regresen a sus ciudades de origen en el Valle del Cauca.



A su vez, la goberadora Roldán se refirió al cierre de fronteras hasta el 22 de julio, tema que fue parte de una polémica por un audio que se habría filtrado a redes sociales sobre una conversación que sostiene la mandataria, en el que dice: "No puedo cerrar Cali porque Jorge Iván no me deja".



Esta afirmación que, según Roldán se la hizo a su hijo, a quien llama "jefe", desató toda una polémica en la ciudad, a propósito de las restricciones por las manifestaciones de este 20 de julio, entre las cuales se encuentra el cierre de las fronteras del departamento que ordenó la Gobernación hasta este jueves.



El cierre de fronteras fue decretado desde el pasado 16 de julio y va hasta las 11:59 del jueves 22 de julio. Se restringe la movilidad terrestre para el ingreso al departamento.



La gobernadora reiteró que este cierre de fronteras no implica que los vallecaucanos no puedan desplazarse adentro del departamento.



Señaló que quienes, inclusive, tienen reservaciones de vuelos y hoteles pueden acudir sin inconvenientes.



