Clara Luz Roldán va por obras viales, dragar puerto y Juegos Junior

La gobernadora electa del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, dice que la tiene clara en cuanto a sacar adelante obras viales, como la doble calzada entre Cali y Candelaria que está avanzando. También le apuesta a la doble calzada del puerto hacia Buga para que pueda culminarse, pero también, a trabajar por el puerto y el dragado.

Es por ello que se opone, inclusive, a Tribugá y aseguró que gestionará con el Gobierno más apoyo a Buenaventura. Sobre la movilidad de la región, una de sus banderas, el tren de cercanías por lo que asegura que se aliviaría la movilidad en Cali. De hecho, indica que con ese servicio no habría necesidad de un metro para Cali y propondría otro MIOcable en la ciudad para desembotellar el sur y la zona de las universidades.



¿Sí será realidad el tren de cercanías?



El tren de cercanías es como el metro para lo que vive Bogotá o Medellín. Hay un estudio de prefactibilidad, lo entregarán oficialmente en dos semanas. En el primer día de empalme con la gobernadora Dilian Francisca Toro, ella dijo que el 14 de noviembre nos hará la entrega oficial del estudio que dice que es totalmente viable porque se aprovecha el corredor férrea. Se llamará Tranvitrén.



¿Cali tendrá metro o la movilidad se revolvería con el MIO y el tren de cercanías?



El tren de cercanías es muy importante porque es la solución a un problema. Es una alternativa fundamental para el departamento, pero tendremos que unir a Buenaventura. Para dar ese primer paso es con Cali y el área metropolitana, Palmira, Jamundí, Yumbo y Candelaria, además de que será un brazo hacia el aeropuerto. Es una forma de aliviar las entradas de los diferentes municipios, el mayor embotellamiento es la entrada Cali, Jamundí, Yumbo y Candelaria.



¿Cali podrá tener metro algún día?



Los estudios nos indican que no lo necesitamos. La movilidad mejoraría con el tren de cercanías y el MIO, y lo hablamo con el nuevo alcalde (Jorge Iván Ospina). Pero hay que entrar a analizar los MIOcables. Uno puede hacer uno en la última estación de la calle Quinta hasta las universidades, por ejemplo. Voy a empezar a hablar del tema, es que lo vi en un documental y hay ciudades latinoamericanas que están desembotellando con ese transporte, porque nosotros no tenemos cómo ampliar la avenida Cañasgordas, porque no hubo una planificación. Es por el aire y no hay que hacer vías. ¿Cuánto llevaría hacer un metro subterráneo?



Pero al MIO se le ha atravesado la Ley 550...



La Ley 550 fue la que sacó adelante el Hospital Universitario del Valle, a la Gobernación del Valle; Barranquilla también la tenía. Esta ley es una oportunidad de sanear finanzas. Yo creo que era lo mejor que le podía pasar al MIO porque da la oportunidad de sentarse a hacer un acuerdo de pago, ya que en Ley 550 a usted no le pueden embargar las cuentas y hace un acuerdo con los acreedores. Yo vi a Jorge Iván (Ospina) muy comprometido con sacar adelante Metrocali y con buscar los recursos.



El estadio Pascual Guerrero necesita inversión para garantizar torneos como la Copa América...



El día que ganaron las chicas del América, después de estar en el evento llegué a la casa y prendí el televisor, cuando oigo al Presidente de la Federación de Fútbol diciendo que la Copa América estaba garantizada para Colombia pero que la única sede en duda era Cali por la situación del estadio, inmediatamente le escribí y le dije: “Presidente, cómo me va a hacer eso? Yo voy a ser la gobernadora del Valle. Se lo aseguro y le doy mi palabra, usted me conoce”. Luego me contestó que no había problema. “Si eres tú, sé que sacas el estadio adelante”. Además, la gobernadora Dilian Francisca Toro nos entrega los estudios y diseños listos. Nos toca llegar con el Alcalde (Ospina) y a mí, a contratar la iluminación y todo lo que haya que hacer en el estadio.



¿Y lo demás escenarios requieren meterles la mano?



Las Canchas Panamericanas, el Coliseo El Pueblo, el Velódromo. La verdad es que la infraestructura deportiva hay que hacerle un plan de choque. Tenemos Panamericanos Junior en año y medio, y ahora me escribió el presidente del Comité Paralimpico. Hay que hacer cuatro escenarios nuevos, pero más en bicicross y ciclomontañismo y debemos aprovechar el estadio de bolos con cuatro pistas más. Vamos a hacer la villa náutica en el lago Calima, nos la piden y no hay muelle. En Roldanillo haremos la pista de aterrizaje y despegue de parapente.



¿Cuál es su posición frente a Tribugá como puerto en el Pacífico de Colombia?



Totalmente opuesta. Primero seria el daño ambiental más grande en la historia de Colombia, cuando no es necesario, cuando acá tenemos un puerto que es Buenaventura y lo único que necesitamos es que el Gobierno Nacional con el presidente Iván Duque entienda que Buenaventura es de Colombia, no solo del Valle del Cauca; es por donde entra la mercancia a Colombia. Hoy estamos perdiendo frente a Guayaquil (Ecuador), posibilidades porque no hemos dragado el puerto y es lo que se requiere. Vale un billón de pesos.



La doble calzada a Buga- Buenaventura lleva 11 años y nada que se termina...

Eso está garantizado en los próximos tres años con los recursos de la nueva concesión. Lo importante es terminarla.



¿Cuál es la importancia de la vía a Candelaria?



Es un corredor clave para el país; a nivel de accidentalidad era uno de los sitios con mayores índices, esa doble calzada nos da la posibilidad grande desembotellar ese sector. Eso ya está contratado, a mí me toca es mirar hacia Candelaria-Florida. Sobre todo, cuando dentro de los proyectos macro de la Nación evalúan la vía del Pacífico a la Orinoquia. Dicen que ya hay avance y si hago la de Florida avanza más.



Usted habla de continuar lo de la gobernadora Dilian Francisca Toro y ella venía señalando afectaciones del peaje Cerritos II, entre Cartago y Pereira, pues la concesión se extendería por 38 años.



Lo tendría que mirar. Pero continúo con la oposición que ha venido planteando la Gobernación actual porque nosotras coincidimos mucho en temas sociales y si se afectan a los campesinos y a los agricultores de ese sector, los estaremos apoyando; pero profundizaré más en el asunto.



¿Continuará la ampliación de la Cañasgordas, entre Cali y Jamundí o la descarta?



Vamos a seguir mirando y si parte se puede hacer por valorización, pero con los que tienen con qué. Somos seres humanos y cometemos errores, por eso, la Gobernación puso la cara y se echó para atrás cuando vio los reclamos y escuchó a la ciudadanía, pero esa vía es necesaria.

La seguridad en el Valle es distinta a la del país’

El problema de seguridad en Cali y en el Valle del Cauca es diferente al de otras regiones del país.



“Venimos con una historia de violencia, narcotráfico, microtráfico, recrudecimiento de los desmovilizados con la siembra de matas de coca y marihuana. El Gobierno Nacional tiene que entender que no se nos puede asemejar con otros departamentos, como Boyacá. Nosotros no podemos tener el mismo número de policías que tiene un departamento sin los índices y estadísticas ni historia que tenemos nosotros”, afirma la nueva gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán.



“Si nos unimos con las empresas de seguridad, con las cámaras de ellos, con los vigilantes, nos ayudan y el convenio seria darles los radios o una dotación; vamos a sentarnos con esas empresas de seguridad a ver cómo podemos hacer convenios. Con la tasa de seguridad vamos a apoyar a todos los municipios con cámaras de seguridad. Vamos a apoyar a las Fuerzas Militares, la Policía y Ejército con carros, motos y lo que se requiere para que el tema de seguridad”.



La nueva mandataria señaló que para aumentará el número de policías en el Valle hará gestión con el Gobierno Nacional. “Voy a ir a mostrarle estadísticas; cuántos policías hay en departamentos tranquilos y no tienen estos índices ni nuestra historia. Es que nuestra historia está marcada por el narcotráfico, la violencia, el microtráfico que no van a desaparecer de un día para otro. Entonces yo creo que lo vamos a convencer de que nos aumente el pie de fuerza. Hoy el Valle sigue siendo preocupante”.



Aunque todavía no ha hablado del tema de seguridad con gobernadores de Chocó, Cauca y Nariño, indicó que es parte de su agenda.



Reiteró que sacará adelante los cinco pilares que planteó durante la campaña que la hicieron vencedora en las elecciones regionales del pasado domingo.



“Voy a imprimir mi sello con seguridad, turismo, medio ambiente, emprendimiento, deporte y cultura. Mientras que Dilian fue salud y educación”, expresó Roldán. No obstante, manifestó que en salud continuará la gestión que logró Dilian Francisca Toro al sanear hospitales como el Universitario del Valle.



“Lo que vengo diciendo es que los planes de desarrollo no pueden realizarse con un plazo a cuatro años. Las ciudades y grandes territorios se tienen que planificar a corto, mediano y largo plazo. Antioquia hace años hizo un plan y lo hizo a 50 años y lo han venido desarrollando. Es el Plan 2030 y todo se ha hecho”, dijo.



“Un buen gobierno hay que continuarlo. Ir por esa senda”, anotó al señalar que los gremios lo reconocen, como Asocaña, el Comité de Cafeteros y Propacífico.



