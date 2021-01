Gobernadora de Valle 'se sale de ropa' porque les dejan carga de covid

“Hay momentos que nos salimos de la ropa porque entendemos la pandemia del covid, pero también le tenemos mucho miedo a la del hambre”, dijo la gobernadora Clara Luz Roldán, en una cita virtual con funcionarios del Ministerio de Salud, con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y las secretarias de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, y de Cali, Miyerlandi Torres.



Roldán les pidio a los gobernantes locales que tengan en cuenta las condiciones en sus localidades para tomar decisiones.

“No entiendo por qué las medidas no las toma el Gobierno Nacional. Lo que no entiendo es por qué sacan una circular y no sacan un decreto, es lo mismo. Hay momentos que nos salimos de la ropa porque nosotros entendemos el pandemia del covid, pero le tenemos mucho miedo a la pandemia del hambre”, dijo.

La mandataria anotó que “la situación a la que estamos llevando a los sectores y poblaciones es a la del hambre. No tenemos más plata para dar mercados y hemos hecho esfuerzos con los entes municipales y departamentales para soportar esta pandemia en la medida que hemos podido, pero si seguimos perdiendo empleos ¿cómo vamos a hacer? ¿de dónde vamos a sacar para darle comida a la gente o el mínimo vital? Esto no es contra el Ministro ni contra ustedes".

En reunión con viceministro @MinSaludCol, Luis Moscoso, y Directora @INSColombia Martha Ospina, manifesté mi posición frente a la declaratoria de confinamientos seguidos en las regiones. Avance de la pandemia es tan alarmante como las necesidades que tienen las comunidades pic.twitter.com/8UfBk8pij8 — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) January 21, 2021

Explicó que "es tanto el desespero que tenemos...si no ha podido Estados Unidos, Europa ni las potencias y vienen y toman medidas y tienen unidades de Cuidados Intensivos al full. Nosotros antes lo hemos bien y lo digo como colombiana".



Roldán se refirió a una de las medidas así: "Para nosotros cerrar las iglesia es quitarle a la gente la posibilidad de ir a encontrarse espiritualmente y, sobre todo, en momentos que todas están orando por el covid y si hay algún sitio donde se ejerzan las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social es en las iglesias".