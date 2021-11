Gobernadora del Valle le pide al presidente Iván Duque dialogar con minga

Las tensiones que se han generado en las últimas semanas por el anuncio de autoridades indígenas que adelantarán una movilización hacia Cali en diciembre, llevó a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, a pedirle al Gobierno Nacional que dialogue con la minga para así evitar posibles confrontaciones.



Inicialmente la mandataria de los vallecaucanos pidió que se le bajara la temperatura a las continuas discusiones de quienes apoyan o no las movilizaciones.



“Hago un llamado a la calma por las tensiones que se han generado para que no desencadenen en consecuencias negativas para todos. Todos los sectores merecen respeto, sin estigmatizar, señalar, ni mucho menos amenazar. Más tolerancia y respeto”, dijo la Gobernadora.



Y agregó: “En el Valle del Cauca cabemos todos; izquierda, centro, derecha, comunidades étnicas, y todas las organizaciones sociales. Todos tienen derecho a manifestarse pacíficamente”.



La mandataria advirtió que no permitirá que se presenten bloqueos ni afectaciones a la vida comercial de los vallecaucanos y caleños.



“Lo digo con claridad y seguridad, no admitiremos un solo bloqueo de vías, no vamos a volver a tener un departamento sitiado ni a permitir que se atente contra bienes públicos ni privados. Con lo anterior, le solicito al presidente de la República, Iván Duque, que inicie un diálogo con las comunidades indígenas del Cauca, en sus territorios, antes de que se desplace por el país”, dijo Roldán.



Precisó que la problemática de las comunidades indígenas debe ser atendida por “competencia constitucional y legal por el Gobierno nacional”.



“Yo soy la primera que ofrezco mi concurso para acompañar desde mis competencias el plan de contingencia que establezca el Gobierno Nacional”, complementa.

