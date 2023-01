La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, vuelven a tener diferencias.

La mandataria regional, en su cuenta en Twítter, cuestionó la seguridad y los huecos en la capital del Valle.

La @GobValle no tiene competencia en el manejo de la seguridad en Cali, por ser esta Distrito Especial.



Ojalá pudiera también ayudar a Cali en el mantenimiento vial y a tapar los huecos, pero este es un tema que compete a @InfraesCali y el alcalde de la ciudad. — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) January 12, 2023

“La gobernación del Valle no tiene competencia en el manejo de la seguridad en Cali, por ser esta distrito especial”, dijo la gobernadora Roldán.



“Ojalá pudiera también ayudar a Cali en el mantenimiento vial y a tapar los huecos, pero este es un tema que compete a la secretaría de Infraestructura y al alcalde de la ciudad”, dijo la gobernadora del Valle del Cauca.



La @GobValle sí tiene una deuda histórica con Cali.



De los más de $90 mil millones que se han recaudado por tasa de seguridad, Cali ha aportado cerca del 80%, pero en la ciudad no se han visto reflejados. Y usted sí puede ayudar, gobernadora, la invito a cumplir la norma 👇🏽 https://t.co/POyER1oigK pic.twitter.com/S94WlIzH5w — Jimmy Dranguet R (@Dranguet) January 12, 2023

El secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, respondió: “La Gobernación del Valle sí tiene una deuda histórica con Cali".



Sostuvo también que "de los más de $ 90.000 millones que se han recaudado por tasa de seguridad, Cali ha aportado cerca del 80 %, pero en la ciudad no se han visto reflejados".



Dranguet añadió: "Y usted sí puede ayudar, gobernadora. La invito a cumplir la norma”.



Las diferencias entre los dos mandatarios trascendieron, en especial, desde el paro del 29 de abril de 2021 cuando vivieron distintas experiencias y no aparecieron en los mismos espacios ante la crisis por los bloqueos durante más de mes y medio.



La Gobernadora sostuvo, en ese momento, que no tenía peleas con Ospina.



"Pero no coincidimos en proyectos, ni en la forma de enfrentar temas de la ciudad, de gobernanza y seguridad", aseguró Roldán, en ese entonces.



