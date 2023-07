Hombres se arman en Buenaventura, donde los disparos volvieron a atemorizar a los más de 400.000 habitantes de la ciudad puerto del Valle del Cauca.



Es así que, encapuchados con armas largas y cortas, anuncian defenderse de una banda llamada ‘Los Jalisco’. “Nos vamos a defender con nuestras vidas, a sangre y a fuego, nadie entra a nuestros territorios”.

Entre los más de 48 asesinatos este año en Buenaventura no solo hay miembros de las bandas que se disputan armas y drogas, los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’. Las víctimas también son de la comunidad, como un vendedor de cocos en uno de los más recientes ataques.



El acuerdo de buena voluntad que ambos grupos habían anunciado como el inicio de un proceso para dejar de matarse entre ellos, desde septiembre pasado con el alto Comisionado, Danilo Rueda, y apoyado por la Diócesis de Buenaventura, se descarriló a partir de abril de este año.



La gobernadora Clara Luz Roldán, escribió en un comunicado: “Presidente Gustavo Petro y ministro de Defensa, Iván Velásquez, en nombre del Valle del Cauca, solicito por favor militarizar todo el Distrito Especial de Buenaventura, de inmediato”. Agregó: “Es urgente proteger a la comunidad y acabar con las economías ilegales”.

🚨 Última hora desde Buenaventura: ¡Grave situación de orden público en desarrollo! Hombres encapuchados, portando armas de alto calibre, han irrumpido en las calles de la ciudad.

Es urgente proteger a la comunidad y acabar con las economías ilegales. Buenaventura necesita que el Ejército llegue, ocupe todo el territorio, proteja a la comunidad y se quede. Es necesario que los bonaverenses sepan que la autoridad la ejerce el Estado y no las bandas criminales", dijo la gobernadora en un comunicado.



"Sabemos que la situación de Buenaventura requiere de una intervención estatal que incluya una extraordinaria inversión social, pero en estos momentos hablamos de priorizar la vida y la seguridad de los habitantes del puerto".



La mandataria anunció que para la captura de los cabecillas se estableció una bolsa de recompensas de hasta $ 200 millones.



"Nuestros esfuerzos regionales necesitan el apoyo del gobierno nacional; de ahí la importancia de que se actúe eficazmente en las mesas de paz del Gobierno Nacional y se continúen con los diálogo, pero con una fuerte y permanente presencia militar", dijo la mandataria.

Mientras tanto, gremios claman salidas y una paz verdadera e inclusive, coinciden en parte con la propuesta de la gobernadora Roldán sobre una fuerza especial de la Fuerza Pública.



Ese clamor es de los comités Intergremial y Empresarial del Valle, así como el de Buenaventura con Acopi, Acodal, Adicomex, Acecolombia, Andi, Analdex, Asesof, Asocaña, Asoleche, Porkcolombia, Camacol, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Confecop Cogancevalle, Confecoop, Cotelco, Comité de Cafeteros, Fedy, Fenalco Valle, Fenavi Valle, la Lonja de Cali y Valle; Fasecolda, Procaña, Sodicom y SAG. También las cámaras de Comercio de Buenaventura, Cali, Sevilla, Palmira, Buga, Tuluá y Cartago.



“En particular, nos preocupa la situación de inseguridad que se ha intensificado en Buenaventura. Esta problemáticase suma a la ya existente situación económica y social que históricamente ha enfrentado este puerto. (...) Es imperativo que Buenaventura cuente con un comando conjunto que articule las diferentes fuerzas y desde donde se disponga de mayor despliegue de pie de fuerza, inteligencia y capacidad operativa, para implementar de manera inmediata acciones que combatan la situación de orden público generada por las bandas delincuenciales”, dicen los gremios en una carta al Gobierno Nacional.

Es que la tregua entre ‘Shottas y ‘Espartanos’ duró 9 meses, de septiembre a marzo pasados, dijo el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo. El prelado indicó que se espera que en este mes de julio, ambos grupos armados empiecen los diálogos sociojurídicos con el Gobierno Nacional y el apoyo de la Iglesia.



Monseñor reiteró que aún no hay un pacto. “No se ha negociado nada. Para eso son las mesas sociojurídicas”, insistió. Explicó también que esas mesas tendrán delegados de las bandas y por supuesto de la comunidad para mostrar los compromisos, que no sean privados, sino públicos.



Sin embargo, hay temores de líderes, defensores de derechos humanos y de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) sobre posibles alianzas de las dos bandas con otros grupos o resurgimientos de más con disidentes de las mismas para seguir delinquiendo, bajo nuevos nombres, si se llega a dar el pacto definitivo de paz.

Por ejemplo, según las autoridades, los ‘Shottas’ eran en 2017 integrantes de ‘los Urabeños’ o ‘clan del Golfo’, llamado luego ‘La Empresa’. De hecho, está sonando un nuevo grupo que estaría integrado por miembros de la 'Empresa'. Todos ellos son señalados de homicidios, torturas, desapariciones forzosas, secuestros y extorsiones, causando desplazamientos intraurbanos en Buenaventura, como lo que sucedió en Los Ángeles, a mediados de junio.



El secretario de Seguridad y Convivencia del Valle del Cauca, Camilo Murcia, indicó que hoy hay incertidumbre entre la población.



Se trata de “una situación de seguridad la cual ya había sido advertida por la señora gobernadora en diferentes espacios con el Gobierno nacional".



Reitero que mientras no haya un pacto de cese del fuego, los operativos y las acciones para garantizar la seguridad en Buenaventura continúan, destacando que siguen activas órdenes de capturas contra ‘Shottas’ y ‘Espartanos’.



Es así que desde hace más de una semana fueron capturadas casi 20 personas, quienes tenían en armas y municiones.



El funcionario dijo que la Gobernación no interviene en este proceso por ser del orden nacional.



El diputado Carlos Eduardo Hurtado solicitó al gobierno de Petro que decrete el estado de excepción para el Distrito Especial de Buenaventura, como medida extrema para atender la situación de anormalidad que se registra en la ciudad.

El asambleísta dijo que “cuando se presenta una grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, debe acudirse a este mecanismo”.



El dirigente manifestó que “esa figura se puede aplicar porque hay una emergencia humanitaria. Se están reportando desapariciones, homicidios y desplazamientos, lo que evidencia que se ha intensificó la violencia en Buenaventura y ahora se reporta la aparición de un nuevo actor armado al margen de la Ley, integrado por jóvenes de distintos sectores”.

Masacre con fusiles en Puerto Colombia

CALI

