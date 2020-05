Gobernadora del Valle estudia retorno de actividades desde 25 de mayo

El regreso de actividades se está iniciando en al menos 13 municipios del Valle del Cauca que no han reportado contagiios de coronavirus, aunque no abrirán sus fronteras.



La Gobernadora considera que se puede emprender un laboratorio sin desatender los cuidados personales y sociales para no aumentar la cfrisis saniatria.

Bajo las normas de bioseguridad, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara luz Roldán, espera que la próxima semana se presente el retorno a la mayoría de labores en el departamento



Así, se mostró partidaria de ese proceso después del 25 mayo, fecha en que termina la extensión de la cuarentena trazada por el presidente Iván Duque.



La mandataria aclara que ese regreso no implica bajar la guardia ante las exigencias de prevención que han sido adoptadas ante la emergencia en la salud.



Para Rold{án, “no podemos seguir confinados en una medida de contención en la que ya no vamos a sufrir una pandemia de covid-19, sino que tendremos una hambruna. Tenemos que salir a trabajar”.



Planteó que desde el martes 25 de mayo se revise la posibilidad de un laboratorio que vaya permitiendo el reinicio de las actividades, sin omitir la s medidas de bioseguridad.

En ese sentido, anotó que la Gobernación del Valle debe dar ejemplo en la reactivación de los servicios.



La secretaria Departamental de Salud, María Cristina Lesmes, planteó que se debe regresar a la normalidad del covid-19, lo que significa que "ni todos juntos, ni todos al tiempo, ni en el mismo horario, ni tampoco todos en la calle”.



La Gobernadora aclaró que quienes no deben salir todavía son los niños y niñas, los adultos mayores y los estudiantes. Anotó que se debe estar atento porque si se llega a presentar un aumento en r la propagación del coronavirus, se volverá a implementar la cuarentena



Una vez el Gobierno nacional notificó que la medida de aislamiento preventivo obligatorio fue levantada en municipios certificados sin afectación por COVID-19, Lesmes manifestó que de manera gradual municipios del Valle del Cauca sin casos y aquellos que han logrado superar los contagios, están retornando a sus actividades.



En la lista de municipios sin contagio están Andalucía, Argelia, Bolívar, Caicedonia, El Águila, El Cairo, La Victoria, Obando, Riofrío, Sevilla, Toro, Versalles, Zarzal, mientras que los que superaron los casos sonBugalagrande, Alcalá, Ulloa, Trujillo, Roldanillo, Ansermanuevo, El Cerrito, La Cumbre, Ginebra, El Dovio, Yotoco, La Unión, Dagua y San Pedro..