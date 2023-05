Este lunes, la vicepresidenta del país, Francia Márquez, marchó en el Día del Trabajo. En la tarima de los actos centrales de la gran concentración en El Obrero, dio tributo a los jóvenes de primera línea y a la lucha de las centrales unitarias que impulsaron las marchas del paro nacional.

La vicepresidenta dio un discurso en el punto de concentración de la movilización en el que dedicó un minuto de silencio a los líderes y sindicalistas que han sido asesinados y resaltó el trabajo que han realizado en las comunidades a las que pertenecen.



Adicionalmente, Márquez se refirió a los jóvenes de la primera línea que se movilizaron hace dos años en esta ciudad:



"A esos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el pueblo en las calles y que vilmente a muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos y a otros los han encarcelado. Aquí les decimos que estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes", expresó la vicepresidenta.



A su vez, Márquez dijo en tarima "¡que viva la primera línea!", lo cual ha sido fuertemente cuestionado por parte de diferentes sectores.



Al respecto, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, publicó en su cuenta de Twitter un fuerte cuestionamiento a la vicepresidenta.



"¿Viva la primera línea? ¿Viva la primera línea que incendió el Palacio de Justicia de Tuluá? (...). Usted no se imagina lo que vivimos en Cali y el Valle. Yo misma rechacé la brutalidad policial y muchos de ellos están judicializados. Lideramos los diálogos con los jóvenes protestantes y siempre apoyé la protesta pacífica", señaló.



A su vez, la gobernadora le pidió a Márquez que "suma su rol de vicepresidenta, reconcilie al país, busque el diálogo social, no haga apología de la violencia, no radicalice al país, ni instigue odios".