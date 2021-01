‘Así como asumo un tropiezo, me limpio las rodillas y me levanto’

El 2020 fue un año difícil para la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y no solo por la pandemia del covid-19, también debió enfrentar el cáncer que le diagnosticaron y que tiene vencido. Pero ella asumió la bandera del ‘Valle Invencible’.

EL TIEMPO habló con ella acerca de la atención a la pandemia, la expectativa por la vacunación y sus proyectos para los próximos tres años.



¿Qué balance hace de la emergencia sanitaria generada por el covid-19?



Si tenemos en cuenta que el covid-19 nos sorprendió a todos y nos planteó un cambio a la hora de llevar a cabo los programas y proyectos para el bienestar de la comunidad, considero que tenemos un buen balance. Nadie estaba preparado para esta situación, sin embargo, apelamos a la creatividad y a la innovación, para que nuestro trabajo no se detuviera. Por la pandemia nuestra prioridad ha sido garantizar la atención de los vallecaucanos y fortalecer nuestra red hospitalaria, pero no hemos descuidado tareas tan importantes como la continuidad educativa de nuestros niños, el desarrollo de la infraestructura, proyectos de alta importancia para el desarrollo del departamento y avanzamos en el apoyo e impulso para la reactivación económica con bioseguridad.



Trabajamos sin descanso para recuperar lo perdido con esta pandemia, fueron más de 600 mil empleos, de los cuales hemos recuperado mas de 200 mil. El virus no nos va a ganar esta, vamos a salir adelante porque además algo muy importante que logramos en este año ha sido la unión de todos los sectores. Eso nos ha hecho fuertes.



¿Cuánto le ha costado al Valle del Cauca la atención de la pandemia?



Para atender esta pandemia hemos adelantando un trabajo transversal desde todos los frentes para atender las necesidades de los vallecaucanos. Lo principal ha sido el tema en materia de salud, logramos el acompañamiento de todos los municipios en la administración de las acciones de vigilancia epidemiológica, diagnóstico temprano y seguimiento a los pacientes con covid-19, en lo que hemos invertido $110 mil millones representados en recurso humano, financiero, equipos y elementos de protección personal.



(Puede leer: Vallecaucanos no olviden que siguen el toque de queda y la ley seca)



Hemos trabajado en el fortalecimiento de la red pública y privada del departamento y así logramos aumentar nuestra capacidad instalada en la alta complejidad. Ya contamos con 1.143 camas de cuidados intensivos y se aperturaron 180 camas de mediana complejidad. También se implementaron servicios de cuidados intermedios con un total de 30 unidades nuevas y, través de comodato, logramos poner en funcionamiento dos clínicas de la antigua Saludcoop con 400 camas adicionales.

Pero nuestras acciones no se han detenido. Hemos intervenido aspectos como la salud mental en medio de la cuarentena, la asistencia alimentaria, la violencia intrafamiliar, la educación y la actividad física, entre otras.



¿Cómo se realizará la vacunación contra el covid-19 en el Valle?



Para nosotros ha sido una gran noticia el anuncio del Gobierno Nacional sobre los acuerdos para la adquisición de 40 millones de dosis de vacuna contra el covid-19. Por ahora, tendremos que esperar la directriz del Ministerio de Salud que trabaja en la caracterización y priorización de la población a la que llegarán las dosis. No sabemos cuántas, ni cuál de las vacunas llegará al Valle, el Ministerio no nos ha entregado información precisa, pero desde luego estamos con toda la disposición de lograr la vacunación rápida y eficiente en el departamento.



¿A qué atribuye la indisciplina de algunos municipios del departamento, sin contar a Cali, durante este mes?



Uno de los logros que nos deja esta pandemia es haber alcanzado la unión de todos los sectores para hacerle frente al virus. Hemos contado con el apoyo de los municipios, de la academia, de los expertos en salud y, por su puesto, con el Gobierno Nacional, ha sido un trabajo sin descanso. Y quiero decirle que, aunque se ha presentado indisciplina en algunos sectores, la mayoría de los vallecaucanos han asumido con compromiso las medidas de autocuidado.



En medio de esta pandemia llegó un momento en el que nos tocó aprender a convivir con el virus y avanzar en la reactivación de la economía. Esto llevó a una mayor circulación de gente y a acelerar el contagio. Por eso es tan importante que mantengamos las medidas de autocuidado, que la gente comprenda que es necesario el uso permanente del tapabocas, incluso en la casa, el lavado permanente de las manos y evitar los sitios cerrados y con aglomeraciones. Infortunadamente hemos subido el número de casos y la ocupación de camas UCI, nos ha llevado a tomar medidas como el toque de queda y el ‘Pico y cédula’.



(Le recomendamos: 32 muertes dejó el covid-19 este sábado en el Valle del Cauca)



¿Cuál ha sido el momento más difícil para usted en esta pandemia? en el que haya dicho: ¿yo para que metí en esto?



Cuando se asume el servicio público hay que estar conscientes de que los riesgos están presentes, que debemos prepararnos, no nos podemos dar por vencidos; nos dieron ese voto de confianza y no podemos defraudar a la comunidad. Esta pandemia, por ejemplo, coincidió con un momento fuerte en mi vida personal cuando me diagnosticaron cáncer, pero de la misma manera que asumo un tropiezo, me limpio las rodillas y me levanto, así hemos asumido este momento en la historia del mundo. Enfrentamos los desafíos con resiliencia, unidos, con creatividad y con la fe en Dios de que podremos salir adelante, para, así como llamamos nuestro Plan de Desarrollo demostrar que somos un 'Valle Invencible'.



¿El Plan de Desarrollo del se ha retrasado por la pandemia? ¿En qué?



La pandemia nos cambió la forma de trabajar. Ahora la virtualidad es la herramienta para cumplir los programas, acciones y proyectos que nos propusimos en nuestro Plan de Desarrollo ‘Valle Invencible’. Así es como pusimos en marcha programas sociales, en educación, cultura, deportivos, entre otros. Por supuesto, con las medidas restrictivas hubo retrasos en la ejecución de proyectos como los de infraestructura, pero los reactivamos y ya han tomado buen ritmo. Recuperamos 19 frentes de trabajo y esto nos permitirá cumplirle a la comunidad con obras de gran importancia como los accesos a Cali desde la antigua vía a Yumbo y la vía Candelaria.



Nuestro Plan de Desarrollo está valorado en $8.3 billones con los que nos proponemos trabajar en este cuatrienio en ejes como el emprendimiento, seguridad, turismo, medio ambiente y deporte, recreación y cultura. La reactivación económica es una de esas prioridades que nos inspiran para que el Valle del Cauca fortalezca su dinámica y los vallecaucanos recuperen sus ingresos.



¿Qué objetivos tiene para los próximos tres años de su mandato?



El principal objetivo es la recuperación económica que ha sido el golpe más fuerte de esta pandemia para el departamento. Le estamos apostando al turismo como un dinamizador de la economía porque precisamente la afectación para este sector ha sido enorme. Continuaremos jalonando grandes proyectos como el Tren de Cercanías, el dragado del canal de acceso en Buenaventura, las vías 5G, para las que ya se cuenta con recursos de la Nación.



(Además, le sugerimos: En una rumba callejera en Cali abren hidrante para refrescarse)



De igual manera, seguiremos trabajando en los ‘Diálogos Vallecaucanos’ para priorizar las inversiones que demanda la comunidad en los municipios, y, por su puesto, prepararnos para ser los mejores anfitriones de los certámenes que recibirá el departamento como los Juegos Panamericanos Junior, la Copa América y el Mundial de Atletismo.



CALI

Otras noticias de Colombia

Descartan circulación de nueva variante del covid-19 en Cúcuta

Video: Conductor arrolló a motociclistas en Bello y quedó libre

Reportero informa en vivo sobre muerte por covid de la mamá de su hijo