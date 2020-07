Gobernador y alcalde en Cauca se 'calentaron' en debate por covid-19

Mientras que el alcalde de Villa Rica, Cauca, Roller Escobar, pedía mayor celeridad frente a la pandemia, el gobernador del departamento, Elías Larrahondo Carabalí, le respondió que las cifras entregadas por el primero no coincidían con las del Instituto Nacional de Salud.



Las diferencias estuvieron a punto de una pelea en el Puesto de Mando Unificado (PMU) en la localidad del norte caucano.

Según el alcalde Roller Escobar, el mandatario local indicó que el altercado se produjo por haberle solicitado al Gobernador más celeridad en las acciones contra el covid-19.



“Yo le solicito actuación de la Gobernación, eso le molestó, se levantó de la silla y se abalanzó contra mí, ahí estaba en medió el Secretario de Salud Municipal. Yo me paré en posición de defensa, no me iba a quedar sentado y el señor gobernador fue llevado a su oficina. Yo me senté en la mesa y él gritaba desde su oficina insultos, que yo era un imbécil y también manifestaba que él no iba a aprobar el área de emergencia”, contó Escobar, quien fue elegido por una coalición de los partidos Liberal, Cambio Radical, Colombia Justa Libres, Alianza Verde y Alianza Social Independiente ASI..



“Esto no es un acto caprichoso del gobierno municipal, es un acto de protección de la vida de nuestra comunidad”, anotó y anunció que para los nuevos encuentros, solicitará el acompañamiento de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.



El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, de la coalición Colombia Renaciente y Cambio Radical, respondió que las cifras reportadas por el Alcalde no coinciden con las del Instituto Nacional de Salud. “Lo que le estamos planteando es que el tema debe revisarse en conformidad con lo planteado con el Ministerio y el Plan de Acción”, dijo el mandatario departamental.

#DatosCOVID_19Cauca 📈



Este es el reporte más reciente para el departamento del #Cauca, con corte a 12 de julio de 2020.



Casos de hoy 41: Popayán 9, Puerto Tejada 6, Villa Rica 6, Patía 6, Santander 5, Miranda 3, Piendamó 2, Guachené 1, Caloto 1, El Tambo 1, López de Micay 1. pic.twitter.com/RjAml88y2m — SecretariaSaludCauca (@saludcauca) July 13, 2020

Así mismo, el Gobernador señaló que los caucanos lo conocen como un “hombre respetuoso”, y lo que ocurrió fue que tuvieron posiciones diferentes frente a un tema.



Villa Rica es el quinto municipio con más casos de contagio por coronavirus en el departamento, con 48. En el Cauca, hasta la fecha, hay 771 casos confirmados.