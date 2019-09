Gobernador Romero habla sobre la revocación de su Visa a EE. UU.

A través de redes sociales, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, anunció que le habían quitado la Visa para entrar a los Estados Unidos.

El gobernador Romero mostró su rechazo porque cuando se disponía a viajar a los Estados Unidos, para asistir a un evento sobre cambio climático en el mundo, se enteró que ya no tenía visa.



Respecto a la defensa del medioambiente, el gobernante ha sostenido que es equivocado el uso del glifosato para afrontar los cultivos de coca y no es partidario del fracking.



"Me quitaron la visa que me permitía entrar a Estados Unidos", afirmó el mandatario, quien comentó que había sido invitado a la semana climática que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York "para exponer todo lo que hemos hechos en defensa del ambiente en Nariño: no al fracking, no al glifosato, sí a la sustitución de cultivos".



Romero, visiblemente molesto, afirmó "la defensa de la vida sigue" y insistió que en Nariño se ha levantado la voz para defender la naturaleza.

El Gobernador manifestó que sus posturas en defensa de la naturaleza y la vida serían motivo de diálogo durante su visita a Nueva York, donde tenía pensado exponer sus puntos de vista en eventos de la semana afines a estos temas.



Sin embargo, le notificaron que la visa había sido revocada, por lo que considera que, posiblemente, estas políticas contra el uso del glifosato pueden ser parte de las causas de la decisión, aunque no recibió respuestas concretas sobre las razones de manera oficial.



Romero añadió que el uso del glifosato no es efectivo, "después de haber probado esta técnica los cultivos no bajaron y ahora quieren volver con algo que no funcionó".



El gobernador indicó que es un mandatario que ha recibido cuatro amenazas de muerte y se ha dedicado a denunciar crímenes contra la población de Nariño. "No estoy pidiendo la protección de mi vida. Estoy pidiendo es la protección de los líderes sociales de Colombia", señaló.



El hecho se produjo pocos días después que la Fiscalía General de la Nación investigara a Romero ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de la comercialización del aguardiente Nariño en el año 2016 y el proceso de la licitación por cuantía de 18.000 millones de pesos.



Respecto a esta situación, Romero dijo que si fuera por este proceso ya muchos políticos tendrían revocada la visa y no solo él. "No sé cuál sea la motivación de Estados Unidos para quitar la visa", añadió.



Romero añadió que se mandó un correo electrónico para conocer cuáles son las motivaciones de Estados Unidos para revocar la visa.



"Fui invitado a la semana climático, en defensa de nuestro territorio, necesitamos defendernos del narcotráfico, pero no con fórmulas que han fracasado como el glifosato. Estamos sumidos en una bicicleta estática", dijo.



